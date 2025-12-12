Eurovision'a İsrail tepkisi büyüyor! 2024 galibi ödülünü iade edecek

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesi sonrası tepkiler sürüyor. İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesine rağmen yarışmadan uzaklaştırılmaması nedeniyle 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak aldığı ödülünü Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) iade edeceğini açıkladı.

Nemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık bu ödülün rafıma ait olduğunu hissetmiyorum. Eurovision, herkes için birlik, kapsayıcılık ve onur değerlerini savunduğunu söylüyor. Bu değerler, bu yarışmayı benim için de manalı kılan şeylerdi. Ancak BM'nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun bir soykırım olduğuna karar verdiği süreçte İsrail'in yarışmaya katılımının sürdürülmesi, bu idealler ile EBU tarafından alınan kararlar arasında açık bir çelişki olduğunu gösteriyor" dedi.

Nemo, "Yarışma, ağır suçlarla itham edilen bir devletin imajını düzeltmek için defalarca istismar edildi. Tüm bunlar olurken EBU, Eurovision'ın siyasi olmadığında ısrar etti. Ve bütün ülkeler bu çelişki nedeniyle yarışmadan çekilirken, bir şeylerin derinden yanlış olduğu açıkça görülmeli. Bu nedenle ödülümü, Cenevre'deki EBU merkezine geri gönderme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Nemo, "Sahnede kutladığımız değerler sahne dışında yaşanmıyorsa, en güzel şarkılar bile manasını yitirir. Bu sözlerle eylemlerin birbiriyle örtüştüğü anı bekliyorum. O zamana kadar bu kupa sizin" dedi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE EUROVİSİON'U BOYKOT KARAR ALDI

Avrupa Yayın Birliği'nin 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında birçok ülkenin boykot tehdidine rağmen İsrail'in bu yılki organizasyona katılımı konusunda oylama yapılmamış ve İsrail'in önümüzdeki yıl 70'incisi düzenlenecek yarışmaya katılımı resmiyet kazanmıştı. EBU'nun İsrail'in katılımına izin vermesi sonrasında İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı.

Öte yandan Nemo, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "The Code" isimli şarkı ile kazanmış, bu İsviçre'nin yarışma tarihindeki üçüncü zaferi olmuştu.