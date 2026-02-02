EKPSS 2026 yerleştirme sonuçları erişime açıldı: Sonuç sorgulama ekranı

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroları için yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2026 EKPSS ile kamu kurumlarına yerleşen adaylar belli oldu. (A Haber Foto Arşiv)

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru süreci 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 3-4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.