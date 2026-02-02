CANLI YAYIN

EKPSS 2026 yerleştirme sonuçları erişime açıldı: Sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
EKPSS 2026 yerleştirme sonuçları erişime açıldı: Sonuç sorgulama ekranı

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan kamu personeli yerleştirme sonuçları 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26 itibarıyla erişime açıldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolar için gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile görüntüleyebiliyor.

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroları için yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Engelli kamu personeli yerleştirme süreci tamamlandı (A Haber Foto Arşiv)Engelli kamu personeli yerleştirme süreci tamamlandı (A Haber Foto Arşiv)

SONUÇLAR 2 ŞUBAT İTİBARIYLA AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.

SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

2026 EKPSS ile kamu kurumlarına yerleşen adaylar belli oldu. (A Haber Foto Arşiv)2026 EKPSS ile kamu kurumlarına yerleşen adaylar belli oldu. (A Haber Foto Arşiv)

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru süreci 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 3-4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava katılan adaylar sonuçlarını 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar yerleştirme bilgilerine ÖSYM sonuç sistemi üzerinden ulaşıyor. (A Haber Foto Arşiv)Adaylar yerleştirme bilgilerine ÖSYM sonuç sistemi üzerinden ulaşıyor. (A Haber Foto Arşiv)

İşlem Tarih
EKPSS Sınav Tarihi 19 Nisan 2026
EKPSS Başvuru Başlangıç Tarihi 04 Şubat 2026
EKPSS Başvuru Bitiş Tarihi 24 Şubat 2026
EKPSS Geç Başvuru Günleri 03 - 04 Mart 2026
EKPSS Kura Başvuru Tarihi 28 Nisan - 13 Mayıs 2026
EKPSS Sonuç Açıklama Tarihi 14 Mayıs 2026
EKPSS Kura Tarihi 03 - 04 Haziran 2026

