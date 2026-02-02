EKPSS 2026 yerleştirme sonuçları erişime açıldı: Sonuç sorgulama ekranı
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan kamu personeli yerleştirme sonuçları 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26 itibarıyla erişime açıldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolar için gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile görüntüleyebiliyor.
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroları için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
SONUÇLAR 2 ŞUBAT İTİBARIYLA AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.
SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!
2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru süreci 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 3-4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.