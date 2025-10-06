Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...

İstanbul, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü 6 Ekim Pazartesi günü coşkuyla kutluyor. Şehir genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenirken, İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında toplu ulaşım geliyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.