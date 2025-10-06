Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...

İstanbul, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü 6 Ekim Pazartesi günü coşkuyla kutluyor. Şehir genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenirken, İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında toplu ulaşım geliyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ
İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurları kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz kullanılabilecek. Ancak İETT açıklamasında, bazı hatların bu uygulamanın dışında tutulduğu belirtildi.
Ücretsiz uygulama; Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.
İSTANBUL'UN İŞGAL YILLARI VE KURTULUŞ SÜRECİ
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgi almasıyla birlikte İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demirledi. Bu fiili işgal, 16 Mart 1920'de resmi bir hale geldi.
Mustafa Kemal Paşa'nın Haydarpaşa'ya adım attığında söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözleri, Türk halkının direniş azminin sembolü oldu. Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk ordusunun İzmir'e girmesi ve ardından Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'nun tarafsız bölgeye ilerlemesi, işgal güçlerinin çekilmesini hızlandırdı.
6 EKİM 1923: İSTANBUL'UN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTUĞU GÜN
İtilaf kuvvetleri Lozan Antlaşması'nın ardından İstanbul'dan kademeli olarak çekildi. Son işgal birliği, 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu ise 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girerek 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgali resmen sonlandırdı.