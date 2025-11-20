Bodrum’da sağanak 1 saatte yolları göle çevirdi! Otomobiller mahsur kaldı

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde ilçe genelinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

MAHSUR KALDILAR

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı.

İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.