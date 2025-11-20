Haberler Tıkla Haberleri Bodrum'da sağanak 1 saatte yolları göle çevirdi! Otomobiller mahsur kaldı

Muğla Bodrum'da etkili olan sağanak kısa sürede hayatı felç etti. Aniden bastıran sağanak yağış, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı.

20.11.2025
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR ZORLU ANLAR YAŞADI

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde ilçe genelinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu.

Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yükseldiği bazı bölgelerde sürücüler araç kontrolünü sağlamakta zorlandı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

MAHSUR KALDILAR

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı.

İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

