Blok3 krizine Murat Boz’dan destek! Demet Akalın’dan dikkat çeken hamle

Kaynak: Instagram

''BU İŞİN ARKASINDA KİM VAR, HEPSİNİ BEN BULACAĞIM''

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunan Blok3, ''Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin'' ifadelerini kullandı.

ŞARKILAR GERİ YÜKLENDİ

Blok3, bu sözlerinin hemen ardından yayımladığı yeni mesajına; ''Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler'' notunu düştü.

Kaynak: Instagram