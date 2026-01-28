Blok3 krizine Murat Boz’dan destek! Demet Akalın’dan dikkat çeken hamle

CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Demet Akalın’ın, Spotify’daki manipülasyon ve bot basma iddiaları nedeniyle gerilim yaşadığı rapçi Blok3’ün birçok şarkısının Spotify’dan aniden kaldırılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından tartışmalara bu kez ünlü popçu Murat Boz da dahil oldu. Boz’un açıklamaları Akalın cephesinde karşılıksız kalmadı.

Rap dünyasında Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, rekor kıran dinlenme sayıları ve günler öncesinden tükenen konserleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

ŞARKILARI SİLİNDİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Spotify Türkiye'nin açıkladığı 2025 verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olan Blok3, son dönemde ise "bot basma" iddialarıyla magazin gündeminin merkezinde yer alıyordu.

Ünlü rapçiyle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Blok3'ün "Obsesif" adlı albümü ve birçok şarkısı, sahte telif bildirimi iddiasıyla dijital müzik platformu Spotify'dan kaldırıldı. Dinleyicilerini şaşkına çeviren bu gelişme, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Blok3, şarkılarının platformdan kaldırılmasının "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Ünlü rapçi, herhangi bir telif ihlali yapmadığını vurgulayarak sürecin hukuki olarak takip edildiğini belirtti.

''BU İŞİN ARKASINDA KİM VAR, HEPSİNİ BEN BULACAĞIM''

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunan Blok3, ''Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin'' ifadelerini kullandı.

ŞARKILAR GERİ YÜKLENDİ

Blok3, bu sözlerinin hemen ardından yayımladığı yeni mesajına; ''Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler'' notunu düştü.

"ONLARI EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM"

Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Boz konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım."

AKALIN TAKİPTEN ÇIKTI

Daha önce Blok3'le Spotify'daki manipülasyon ve bot basma iddiaları nedeniyle gerilim yaşayan Demet Akalın ise ünlü şarkıcının bu açıklamaları sonrası Instagram hesabından Murat Boz'u takipten çıktı.

