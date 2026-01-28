Blok3 krizine Murat Boz’dan destek! Demet Akalın’dan dikkat çeken hamle
Demet Akalın’ın, Spotify’daki manipülasyon ve bot basma iddiaları nedeniyle gerilim yaşadığı rapçi Blok3’ün birçok şarkısının Spotify’dan aniden kaldırılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından tartışmalara bu kez ünlü popçu Murat Boz da dahil oldu. Boz’un açıklamaları Akalın cephesinde karşılıksız kalmadı.
Rap dünyasında Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, rekor kıran dinlenme sayıları ve günler öncesinden tükenen konserleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
ŞARKILARI SİLİNDİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Spotify Türkiye'nin açıkladığı 2025 verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olan Blok3, son dönemde ise "bot basma" iddialarıyla magazin gündeminin merkezinde yer alıyordu.
Ünlü rapçiyle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Blok3'ün "Obsesif" adlı albümü ve birçok şarkısı, sahte telif bildirimi iddiasıyla dijital müzik platformu Spotify'dan kaldırıldı. Dinleyicilerini şaşkına çeviren bu gelişme, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Blok3, şarkılarının platformdan kaldırılmasının "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Ünlü rapçi, herhangi bir telif ihlali yapmadığını vurgulayarak sürecin hukuki olarak takip edildiğini belirtti.