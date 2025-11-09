BALIKESİR’DE KORKUTAN DEPREM! Eskişehir, Bursa, Manisa, İzmir... 9 Kasım deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD son dakika

AFAD verilerine göre, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, özellikle Balıkesir merkez, Bigadiç, Dursunbey ve civar köylerde hissedildi.
AFAD DEPREMİ DUYURDU!
Büyüklük 4.5 (MW)
Yer Sındırgı (Balıkesir)
Tarih(TS) 09-11-2025 11:58:50
Enlem 39.2267
Boylam 28.0139
Derinlik 7.14 (KM)
9 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ!
2025-11-09 11:58:50 39.22667 28.01389 7.14 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 11:11:17 39.16722 28.27139 6.97 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:49:33 39.21056 28.23806 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:46:41 38.12222 30.20278 6.96 ML 1.4 Dinar (Afyonkarahisar)
2025-11-09 10:45:28 39.15583 28.3125 7.04 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:42:37 39.08417 28.26583 7.74 ML 1.2 Gördes (Manisa)
2025-11-09 10:15:53 39.21 28.20056 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:03:49 39.21 28.20167 6.99 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:01:22 39.20417 28.2975 6.98 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:56:29 39.15528 28.31056 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:52:56 39.07528 28.27028 7.14 ML 2.2 Gördes (Manisa)
2025-11-09 09:52:55 39.14611 28.32417 6.93 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:40:58 39.13806 28.34056 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:32:51 39.21722 28.25 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:27:11 39.14306 28.32278 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:21:20 39.16 28.21306 8.38 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:20:11 38.56722 40.40333 6.87 ML 2.3 Hani (Diyarbakır)
2025-11-09 09:17:39 39.09861 28.18694 7.05 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:54:20 39.19333 28.14056 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:52:16 39.14278 28.32056 6.96 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:50:15 39.2425 29.01083 8.14 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-09 08:47:53 39.18083 28.19278 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:45:35 39.23417 28.87444 7.08 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-11-09 08:43:11 39.18917 28.20389 5.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:42:44 39.20722 28.20333 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:23:40 39.20306 28.27139 9.43 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:20:25 39.94028 39.15694 6.95 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2025-11-09 08:16:41 39.20361 28.24333 8.99 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:10:19 39.20083 28.25139 8.66 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 08:00:50 39.20889 28.20278 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:53:33 39.22472 28.18222 6.84 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:50:02 38.29111 38.25528 8.05 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-09 07:42:31 39.21806 28.17528 6.69 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:33:52 39.19194 28.25417 10.4 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:32:42 39.18861 28.24861 6.55 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:29:13 39.16778 28.31972 5.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 07:27:31 40.81056 31.97417 15.07 ML 1.7 Yeniçağa (Bolu)
2025-11-09 07:09:55 37.80639 37.84194 15.57 ML 1.4 Tut (Adıyaman)
2025-11-09 07:01:43 39.20361 28.19972 7.07 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:57:45 39.21722 28.1625 9.56 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:56:08 39.02222 41.20917 17.39 ML 1.4 Solhan (Bingöl)
2025-11-09 06:53:10 39.18944 28.17972 10.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:42:38 39.23028 28.14583 10.66 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:22:45 39.19194 28.24111 10.12 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:20:04 39.17528 28.23 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:10:41 39.17139 28.15028 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:08:17 39.16361 28.13972 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:05:06 38.13333 37.8975 7.56 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-09 06:04:05 39.20417 28.19028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 06:03:30 39.20833 28.3075 9.8 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:53:59 39.20056 28.13167 6.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:49:29 39.16944 28.23611 7.9 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:44:23 39.17194 28.26972 9.64 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:35:49 38.23472 38.15417 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-09 05:34:36 39.22944 28.18056 4.41 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:33:42 39.23389 28.18306 5.26 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:27:15 39.155 28.2175 14.09 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:12:32 38.54806 40.4 12.6 ML 1.7 Hani (Diyarbakır)
2025-11-09 05:10:43 39.20417 28.18611 8.82 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:05:34 39.1975 28.20417 8.95 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 05:01:08 39.20528 28.15917 8.52 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:53:26 38.31222 38.77611 11.13 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-11-09 04:45:43 39.21361 28.19 7.7 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:43:13 39.20278 28.15417 6.8 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:34:42 39.23361 28.17028 5.51 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:32:19 39.25778 28.1525 6.87 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:27:44 39.22389 28.31833 6.84 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:25:27 39.21667 28.17444 7.68 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:21:26 39.92583 39.535 6.8 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane)
2025-11-09 04:13:19 39.26917 28.94222 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-11-09 04:06:53 39.25028 28.14917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:05:58 39.18333 28.17528 4.3 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 04:01:39 39.22333 28.3275 5.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 03:57:32 39.20806 28.2925 11.18 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 03:53:15 39.25306 28.93917 7.05 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-09 03:51:09 37.76778 35.37111 6.98 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)
2025-11-09 03:49:30 39.2775 28.94583 7.0 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-11-09 03:47:52 39.18778 28.16722 7.47 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 03:41:29 40.47 34.85361 7.0 ML 0.8 Merkez (Çorum)
2025-11-09 03:40:40 38.10306 38.51056 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-11-09 03:36:47 39.22611 28.14944 7.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 03:22:04 39.23583 29.06361 7.0 ML 0.8 Hisarcık (Kütahya)