BALIKESİR’DE KORKUTAN DEPREM! Eskişehir, Bursa, Manisa, İzmir... 9 Kasım deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD son dakika

AFAD verilerine göre, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, özellikle Balıkesir merkez, Bigadiç, Dursunbey ve civar köylerde hissedildi.