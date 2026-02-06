Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Bahar Şahin'in canlandırdığı Beliz Karanoğlu, Ali'ye (Burak Tozkoparan) duyduğu güçlü duygularla hareket eden, varlıklı bir ailede büyümesine rağmen duygusal olarak eksik kalmış hassas bir genç kadındır. Güçlü görünmeye çalışsa da kolay incinen Beliz, aşkı hayatının merkezine koyar ve duygularıyla hareket eder.

"USTA İSİMLERİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLADILAR"

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bahar Şahin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Güzel bir projede yer alıyorum. Okuduğumda mutlu olduğum ve 'hadi başlayalım artık' dediğim bir proje oldu. Çok güzel bir kadromuz var. Daha önce Deniz Uğur ve Fikret Kuşkan'la çalışmıştım. Burada Fikret abiyle baba-kızı oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Birbirinden güzel bir sürü ismi aynı çatı altında topladılar; umarım uzun soluklu olur ve emeğimizin karşılığını alırız."

Kaynak: ATV