ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Sevim Atar kaybının 48. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

5 çocuk annesi Sevim Atar, 4 Aralık'ta hastaneye gideceğini söyleyerek çıktığı Ordu'daki evine bir daha geri dönmedi. Baba Hüseyin Atar, kızını aramak için stüdyoya geldi. Sevim Atar kaybının 48.gününde Müge Anlı'da bulundu. 5 çocuk annesi kadının Mustafa adında başka adama kaçtığı ortaya çıktı.

Sevgilisi, Süleyman Çelik'in iddialarıyla yüzleşecek mi?

66 yaşındaki Süleyman Çelik, iki aylık tanıdığı 54 yaşındaki Ünzile Mete tarafından evlilik vaadiyle 350 Bin lira dolandırıldığını iddia ediyor. Müge Anlı, 'Ünzile Hanım'ı Mecidiyeköy'de oturduğu söylendi. Ekibimiz gitti 1 hafta önce valizini toplamış gitmiş. Ya evlilik için başkasına gitti ya da çalışmaya' dedi.

Evli ve 2 çocuklu kadın tarafından alıkonduğu söylenen evli bir çocuk babası... Nail Yüce, ailesinin iddialarına ne yanıt verecek?

İsmail-Yeter Yüce çifti, İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğulları Nail Yüce'nin bir kadın tarafından kandırıldığı ve alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Anne Yeter Yüce'nin söylediğine göre parasız kalan Nail Yüce, çevresindeki herkesten para ister duruma gelmişti. Nail Yüce ve iddialarda adı geçen Rabia Hanım canlı yayına bağlandı. Aralarında gönül ilişkisi olmadıklarını söyleyen Rabia Hanım, "Ben ona ablalık yapıyorum" dedi.

Ferdi Özdemir'in kavga ettiği Recep Altınay'ın torunu Ümit Altınay konuştu. ''Babam 'oğlum kin güdüp intikam amaçlı bana zarar verdi' dedi''

Ferdi Özdemir'in öldürülmeden aylar öncesinde bile sorun yaşadığı Recep Altınay'ın torunu Ümit Altınay babasının ateşle yaraladığına yönelik iddialarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ferdi Özdemir tarafından darbedilen dedesinin intikamını aldığına yönelik iddialarla da gündeme gelen Ümit Altınay konuştu. Akrabalarıyla görüşmediğini söylerken, babasının ateşle kendini yaraladığını ima etti.