Arabası olanlar dikkat! Zorunlu ama kimse bilmiyor | Cezası bin TL
Araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar, birçok sürücü tarafından yeterince önemsenmiyor. Muayeneden muayeneye ilk yardım çantası alan sürücüler bile var. Oysa bu ekipmanlardan birinin dahi eksik olması, Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai yaptırım anlamına geliyor. Kriko, bijon anahtarı ve çekme halatı en bilinenler arasında yer alıyor. Ancak araçta pense ve tornavida bulundurmak da zorunlu ekipmanlar arasında bulunuyor.
Birçok sürücü farkında değil ama araçlarda sadece yangın tüpü değil; pense ve tornavida bulundurmak da yasal bir zorunluluk. Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu basit el aletlerini çantasında taşımayan sürücüleri bin liralık ceza bekliyor. A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu, bagajları tek tek kontrol etti.
Trafiğe çıkan her sürücünün bagajında bulundurması gereken demirbaşlar vardır. Yangın tüpü, kriko veya çekme halatı hemen herkesin malumu... Ancak pek bilinmeyen bir zorunluluk daha var: Pense ve tornavida. Aracınızda bu iki basit aleti bulundurmamak trafik cezasına davetiye çıkarıyor.
A Haber ekibi İstanbul sokaklarında sürücülere mikrofon uzattı, "Aracınızda pense ve tornavida var mı?" diye sordu. Kimi "bilmiyorum" dedi, kimi bagajda dakikalarca arama yaptı.
Yasa açık. Karayolları Trafik Kanunu sadece kriko ve bijon anahtarını değil, acil müdahaleler için pense ve tornavidayı da şart koşuyor.