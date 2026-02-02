Arabası olanlar dikkat! Zorunlu ama kimse bilmiyor | Cezası bin TL

Birçok sürücü farkında değil ama araçlarda sadece yangın tüpü değil; pense ve tornavida bulundurmak da yasal bir zorunluluk. Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu basit el aletlerini çantasında taşımayan sürücüleri bin liralık ceza bekliyor. A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu, bagajları tek tek kontrol etti.

Trafiğe çıkan her sürücünün bagajında bulundurması gereken demirbaşlar vardır. Yangın tüpü, kriko veya çekme halatı hemen herkesin malumu... Ancak pek bilinmeyen bir zorunluluk daha var: Pense ve tornavida. Aracınızda bu iki basit aleti bulundurmamak trafik cezasına davetiye çıkarıyor.