Anne olunca kahve keyfi hayal oldu: Gizem Karaca’nın trajikomik paylaşımı

"Anne kahvesi trajikomedisi değil midir bu ya? Bence bu net Murphy Kanunu'dur. Ne zaman kahve içmeye heveslensem, makinenin tuşuna bassam, hatta sadece kahveyi düşünsem bebek ya uyanıyor ya da ağlıyor!"

Annelik hayatına dair paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Karaca, bu kez de yarım kalan kahve bardaklarından dert yandı. Anne olduktan sonra kahve keyfinin kalmadığına dikkat çeken ünlü isim, durumu şu sözlerle özetledi:

DİFRİZ BU KÜPLERİYLE DOLU🧊

Sıcak kahve içmenin kendisi için artık bir lüks olduğunu belirten Gizem Karaca, pratik bir çözüm geliştirdiğini de sözlerine ekledi. Evin her köşesinin yarım kalmış kahve bardaklarıyla dolu olduğunu söyleyen oyuncu, "Difriz kahve buz küpleriyle doldu. Madem sıcak içemiyorum, bari toptan iced coffee (buzlu kahve) sistemine geçeyim" diyerek takipçilerini kahkahaya boğdu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu doğal ve samimi hallerine "Yalnız değilsin Gizem", "Bizim ev de aynı durumda" gibi yorumlarla destek verdi.