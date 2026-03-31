Anne olunca kahve keyfi hayal oldu: Gizem Karaca’nın trajikomik paylaşımı
Güzel oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ı kucağına aldıktan sonra değişen hayatını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Karaca, içmeye fırsat bulamadığı kahvesini paylaşarak; anne olduktan sonra kişisel keyiflerin nasıl ikinci plana atıldığını esprili bir dille gözler önüne serdi.
Ekranların sevilen yüzü Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girerek İzmir'e yerleşmişti. Geçtiğimiz haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, şimdilerde setlerden uzak kalsa da sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.
REVERTUVAR ÇIKMAZI: 3 NİNNİ DİNLİYORUM GERİSİ DOĞAÇLA🎶🎤
Annelik serüvenini tüm samimiyetiyle paylaşan Karaca'nın son videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bebek uyutma mesaisini esprili bir dille anlatan Gizem Karaca,"Topu topu 3 tane ninni biliyorum, o da bebek uyuyana kadar tükeniyor. Bir noktadan sonra mecburen doğaçlama devreye giriyor" sözleriyle yeni annelerin yaşadığı o trajikomik anları özetlemişti.
NESLİHAN ATAGÜL'DEN DESTEK
Karaca'nın bu itirafına, yakın zamanda oğlu Aziz'i kucağına alan meslektaşı Neslihan Atagül'den destek gelmişti. Karaca'nın paylaşımını kendi hesabında yayınlayan Atagül, "Hepimiz böyleyiz Gizemciğim" notunu düşerek ünlü annelerin ortak kaderini gözler önüne serdi.