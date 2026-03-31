CANLI YAYIN

Anne olunca kahve keyfi hayal oldu: Gizem Karaca’nın trajikomik paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Güzel oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ı kucağına aldıktan sonra değişen hayatını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Karaca, içmeye fırsat bulamadığı kahvesini paylaşarak; anne olduktan sonra kişisel keyiflerin nasıl ikinci plana atıldığını esprili bir dille gözler önüne serdi.

Ekranların sevilen yüzü Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girerek İzmir'e yerleşmişti. Geçtiğimiz haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, şimdilerde setlerden uzak kalsa da sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

REVERTUVAR ÇIKMAZI: 3 NİNNİ DİNLİYORUM GERİSİ DOĞAÇLA🎶🎤

Annelik serüvenini tüm samimiyetiyle paylaşan Karaca'nın son videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bebek uyutma mesaisini esprili bir dille anlatan Gizem Karaca,"Topu topu 3 tane ninni biliyorum, o da bebek uyuyana kadar tükeniyor. Bir noktadan sonra mecburen doğaçlama devreye giriyor" sözleriyle yeni annelerin yaşadığı o trajikomik anları özetlemişti.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN DESTEK

Karaca'nın bu itirafına, yakın zamanda oğlu Aziz'i kucağına alan meslektaşı Neslihan Atagül'den destek gelmişti. Karaca'nın paylaşımını kendi hesabında yayınlayan Atagül, "Hepimiz böyleyiz Gizemciğim" notunu düşerek ünlü annelerin ortak kaderini gözler önüne serdi.

ADETA MURPHY KANUNU☕️📉

Annelik hayatına dair paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Karaca, bu kez de yarım kalan kahve bardaklarından dert yandı. Anne olduktan sonra kahve keyfinin kalmadığına dikkat çeken ünlü isim, durumu şu sözlerle özetledi:

"Anne kahvesi trajikomedisi değil midir bu ya? Bence bu net Murphy Kanunu'dur. Ne zaman kahve içmeye heveslensem, makinenin tuşuna bassam, hatta sadece kahveyi düşünsem bebek ya uyanıyor ya da ağlıyor!"

DİFRİZ BU KÜPLERİYLE DOLU🧊

Sıcak kahve içmenin kendisi için artık bir lüks olduğunu belirten Gizem Karaca, pratik bir çözüm geliştirdiğini de sözlerine ekledi. Evin her köşesinin yarım kalmış kahve bardaklarıyla dolu olduğunu söyleyen oyuncu, "Difriz kahve buz küpleriyle doldu. Madem sıcak içemiyorum, bari toptan iced coffee (buzlu kahve) sistemine geçeyim" diyerek takipçilerini kahkahaya boğdu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu doğal ve samimi hallerine "Yalnız değilsin Gizem", "Bizim ev de aynı durumda" gibi yorumlarla destek verdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın