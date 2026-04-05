ALES başvurusunu kaçıranlar dikkat! İşte 2026 geç başvuru takvimi

2026 yılı akademik kariyer hedefleri için kritik eşik yaklaşıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında belirleyici rol oynayan ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için normal başvuru maratonu geride kaldı. Ancak takvimi kaçıran adaylar için "son bir kapı" daha açılıyor.

Akademik kariyer planlayan binlerce adayın gündeminde yer alan 2026-ALES/1 sürecinde önemli tarihler belli oldu. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için gözler geç başvuru gününe çevrilirken, sınav takvimi de netlik kazandı.

BAŞVURUYU KAÇIRANLARA TEK GÜNLÜK FIRSAT

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanan normal başvuru sürecinin ardından, başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanındı.

2026-ALES/1 geç başvuruları 9 Nisan 2026 tarihinde alınacak. Bu süreçte başvuru yapacak adayların, belirlenen sınav ücretini artırımlı olarak ödemesi gerekiyor. Geç başvurularda ücret yüzde 50 zamlı uygulanacak ve adaylar 1.800 TL ödeme yapacak.

ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK HATIRLATMA

Geç başvuru süresi yalnızca bir günle sınırlı olduğu için adayların işlemlerini belirtilen tarihte tamamlaması büyük önem taşıyor. Başvuru ve ödeme sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar, sınava katılım hakkının kaybedilmesine neden olabilir.

Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için takvim daralırken, özellikle geç başvuru fırsatını değerlendirmek isteyenlerin süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor.