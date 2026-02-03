7 aylık hamile eşini tabancayla bacaklarından vurdu! Antalya'da korkunç olay
Antalya’da Abdullah A. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.’yı (25) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından şüphelinin evden kaçtığı anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.