2'nci elde dolandırıcıların yeni oyunu! Mobil bankacılık üzerinden "ödeme iste" tuzağı

Dolandırıcılar, ikinci el araç satışı yapan vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Kendilerini alıcı gibi tanıtan kişiler, "kaparo" göndereceklerini söyleyerek mobil bankacılık uygulamalarının "ödeme iste" özelliğini kullanıyor. Konuya dikkat çeken A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, satıcıların onay vermesiyle paranın, dolandırıcıların hesabına geçtiğini belirterek işlem ise geri alınamadığını belirtti.
YENİ HEDEF: 2. EL ARAÇ SATICILARI
İnternette 2. el araç satış ilanı verenler, son dönemde mobil bankacılık üzerinden yapılan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kuşkapan, dolandırıcıların, önce güven kazandığını sonra kaparo gönderecekleri yalanıyla satıcıyı bankacılık uygulaması üzerinden "ödeme iste" bildirimi gönderdiğini belirtti.
YANILTICI BİLDİRİMLE PARA TRANSFERİ
Satıcıya ulaşan bildirimde, "Bu tutar size aktarılacaktır" gibi yanıltıcı notlar yer alıyor. Ancak onay verildiğinde para satıcının hesabından çekilerek dolandırıcıya aktarılıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Vatandaşların faydalı gördüğü uygulama özellikleri, dolandırıcılar tarafından kendi lehlerine kullanılıyor" uyarısında bulundu.
İŞLEM İPTAL EDİLEMİYOR
Yetkililer, bu yöntemle çekilen tutarların genellikle 50 bin TL'ye kadar çıktığını ancak onay sonrası işlemin iptal edilemediğini belirtiyor. Dolandırıcılar bu sayede mağdurların farkına varmadan para transferini tamamlıyor.
DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN UYARILAR
Uzmanlar, mobil bankacılık işlemlerinde her bildirimin dikkatle okunması gerektiğini, kaparo gönderiminde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca işlem açıklamalarına mutlaka ayrıntılı bilgi girilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.