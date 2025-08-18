1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2025-2026 uyum haftası hangi tarihlerde?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla tanışarak okula adım adım alışacak.