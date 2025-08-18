1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2025-2026 uyum haftası hangi tarihlerde?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla tanışarak okula adım adım alışacak.
Okulların Açılış Tarihi
Tüm kademelerde ders zili, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem boyunca öğrenciler 10-14 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapacak.
Yarıyıl Tatili Takvimi
Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline girecek. Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem dersleri 2 Şubat itibarıyla başlayacak.