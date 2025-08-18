Haberler Tıkla Haberleri 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2025-2026 uyum haftası hangi tarihlerde?

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2025-2026 uyum haftası hangi tarihlerde?

Okulların açılış tarihi yaklaşırken velilerin ve öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvimde. Özellikle bu yıl ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için kritik öneme sahip olan uyum haftasının tarihi netleşti. Çocukların okula daha kolay alışmasını hedefleyen uyum süreci, okulların resmi açılışından bir hafta önce uygulanacak.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:06
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla tanışarak okula adım adım alışacak.

Okulların Açılış Tarihi

Tüm kademelerde ders zili, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem boyunca öğrenciler 10-14 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapacak.

Yarıyıl Tatili Takvimi

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline girecek. Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem dersleri 2 Şubat itibarıyla başlayacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci dönemin ortasında verilecek ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.

