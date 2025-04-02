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YKS-2025 ne zaman? ÖSYM AYT-YDT-TYT sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Milyonlarca lise öğrencisi, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeye hazırlanıyor. 13 Mart Perşembe günü sona eren geç başvuru sürecinin ardından adaylar şimdi sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için belirlenen sınav tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:25
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YKS-2025 ne zaman? ÖSYM AYT-YDT-TYT sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Milyonlarca adayın üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hazırlık süreci hız kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihleri, giriş belgeleri ve sonuç açıklama takvimine çevrildi.

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2025 YKS Ne Zaman Yapılacak?

Bu yıl YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te uygulanacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.

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YKS Oturumları ve Soru Dağılımı

Her üç oturumda da adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Oturum süreleri ise şöyle olacak:

TYT: 165 dakika

AYT: 180 dakika

YDT: 120 dakika

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Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?

Adayların sınav günü yanında bulundurması gereken YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık on gün önce erişime açılacak. Haziran ayının ikinci haftasının sonu veya üçüncü haftasının başında sınav yerlerinin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite sınavına giren adaylar, sonuçlarını 22 Temmuz 2025 tarihinde öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

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Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanıyor?

Üniversiteye girişte ek puan avantajı sağlayan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), adayların lise diploma notuna göre belirleniyor. OBP hesaplama yöntemi şu şekilde:

Lise diploma notu 100 üzerinden değerlendirilir.

Diploma notu 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

OBP en düşük 250, en yüksek 500 olacak şekilde hesaplanır.

Örneğin; diploma notu 50 olan bir adayın OBP'si 250, diploma notu 100 olan bir adayın OBP'si 500 olarak belirlenir. OBP, Türkiye geneli dikkate alınarak hesaplanır ve okul bazında farklılık göstermez.

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