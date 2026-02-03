Yıldız Tilbe ve Asena AVM’de karşılaştı! İbo Show sorusuna net yanıt

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile bir dönemin en ünlü oryantallerinden Asena, bir alışveriş merkezinde tesadüfen karşılaştı. Ayaküstü gerçekleşen sohbet kısa sürede neşeli anlara sahne olurken ikili, İbo Show'un yılbaşı programında yaşananlara da açıklık getirdi.

Kaynak: Sosyal medya "ESPRİ ANLAMINDA YAPTIM" Muhabirlerin, İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programında yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olaylara dair soruları üzerine Yıldız Tilbe, merak edilen el hareketi hakkında ilk kez konuştu. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ünlü şarkıcı, "O hareketi tamamen espri anlamında yapmıştım. Ciddi bir şey değildi, o kadar. Başka bir anlamı yok" diyerek iddialara noktayı koydu.