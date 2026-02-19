Yasaklı madde soruşturması aşkı bitirdi! Şevval Şahin'den beklenmedik ayrılık hamlesi
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasının gözde çiftini ayırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş ile Şevval Şahin’in, yaşanan skandalların ardından iletişimi tamamen kestiği ve yollarını ayırdığı iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin özel hayatında da sarsıcı etkiler yaratıyor. Son olarak, soruşturma kapsamında adı geçen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile iş insanı Burak Ateş'in ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi.
SORUŞTURMA GÖLGESİNDE AYRILIK
Edinilen bilgilere göre, ultra lüks bir yaşam süren Burak Ateş'in, Atina üzerinden Dubai'ye kaçtıktan sonra Şevval Şahin'i yanına çağırma çabaları karşılıksız kaldı. Türkiye'ye dönmeyen ve Londra'ya yerleştiği iddia edilen Şevval Şahin, ayrılık kararında kararlıymış...
YASAKLI MADDE AŞKI BİTİRDİ
Bu gelişme, Sabah yazarı Bülent Cankurt tarafından bugünkü köşesinde de gündeme taşındı. İşte o yazı...
"Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması bir aşkı daha bitirdi! Önceki gün, kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan Şeyma Subaşı'nın, vefasızlığı nedeniyle Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrıldığını yazmıştım. Bir ayrılık haberi de, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan aşıklar Şevval Şahin ile Burak Ateş cephesinden geldi.
TELEFONLARI BİLE AÇMIYOR
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kendisine ultra lüks bir hayat sunan zengin sevgilisi Burak Ateş'i terk etmiş. Hakkında yakalama kararı çıkmadan Atina üzerinden Dubai'ye kaçan Burak Ateş'in, Dubai'ye gelmesi için Şevval'e çok ısrar ettiğini; Türkiye'ye dönmeyen ve Londra'ya yerleştiği konuşulan Şevval'in ise ayrılık konusunda kesin kararlı olduğunu öğrendim. Hatta Şevval, Burak Ateş'in telefonunu bile açmıyormuş. Bu arada kulislerde, Burak Ateş'in yeni kurbanın kim olacağı da merak konusu!"