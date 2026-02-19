Yasaklı madde soruşturması aşkı bitirdi! Şevval Şahin'den beklenmedik ayrılık hamlesi

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasının gözde çiftini ayırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş ile Şevval Şahin’in, yaşanan skandalların ardından iletişimi tamamen kestiği ve yollarını ayırdığı iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin özel hayatında da sarsıcı etkiler yaratıyor. Son olarak, soruşturma kapsamında adı geçen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile iş insanı Burak Ateş'in ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi.

Burak Ateş - Şevval Şahin SORUŞTURMA GÖLGESİNDE AYRILIK Edinilen bilgilere göre, ultra lüks bir yaşam süren Burak Ateş'in, Atina üzerinden Dubai'ye kaçtıktan sonra Şevval Şahin'i yanına çağırma çabaları karşılıksız kaldı. Türkiye'ye dönmeyen ve Londra'ya yerleştiği iddia edilen Şevval Şahin, ayrılık kararında kararlıymış...

Kaynak: Sosyal medya YASAKLI MADDE AŞKI BİTİRDİ Bu gelişme, Sabah yazarı Bülent Cankurt tarafından bugünkü köşesinde de gündeme taşındı. İşte o yazı... "Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması bir aşkı daha bitirdi! Önceki gün, kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan Şeyma Subaşı'nın, vefasızlığı nedeniyle Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrıldığını yazmıştım. Bir ayrılık haberi de, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan aşıklar Şevval Şahin ile Burak Ateş cephesinden geldi.