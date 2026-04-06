Yapay zekadan sonra şimdi tarım: Üniversitelere yeni bölümler geliyor

YÖK'ün son iki yıldır yürüttüğü kapsamlı dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Yapay zeka, veri bilimi ve bilişim temelli 20'nin üzerinde yeni programın açıldığını belirten Erol Özvar, bu bölümlere olan yoğun ilginin atılan adımların doğruluğunu kanıtladığını ifade etti. Akademik dünyanın dinamizmini koruması gerektiğini vurgulayan Özvar, geleceğin mesleklerine odaklanan bu programların sayısının artacağını müjdeledi.

TARIMSAL TEKNOLOJİ PROGRAMLARI GELİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026 yılı itibarıyla bazı üniversitelerde tarımsal teknolojiler alanında yeni programların hayata geçirileceğini açıkladı. Hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirten Özvar, bu programların önümüzdeki dönemde sistemde yerini alacağını ifade etti.

Tarımsal teknoloji alanında açılması planlanan yeni bölümler 2026 yılında hayata geçirilecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

YAPAY ZEKA TABANLI BÖLÜMLERE YOĞUN İLGİ

YÖK'ün son iki yılda açtığı 20'nin üzerindeki yapay zeka ve bilişim temelli programların öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmesi, atılan adımların karşılık bulduğunu ortaya koydu. Özvar, bu ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer alanlarda yeni bölümlerin açılmaya devam edeceğini vurguladı.