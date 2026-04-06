Yapay zekadan sonra şimdi tarım: Üniversitelere yeni bölümler geliyor
Yükseköğretim sisteminde son yıllarda hız kazanan dönüşüm süreci, yeni açılan programlarla genişlemeye devam ediyor. Yapay zeka ve bilişim odaklı bölümlerin ardından, bu kez tarım ve hayvancılık alanını teknolojiyle buluşturan yeni programlar gündemde.
YÖK'ün son iki yıldır yürüttüğü kapsamlı dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Yapay zeka, veri bilimi ve bilişim temelli 20'nin üzerinde yeni programın açıldığını belirten Erol Özvar, bu bölümlere olan yoğun ilginin atılan adımların doğruluğunu kanıtladığını ifade etti. Akademik dünyanın dinamizmini koruması gerektiğini vurgulayan Özvar, geleceğin mesleklerine odaklanan bu programların sayısının artacağını müjdeledi.
TARIMSAL TEKNOLOJİ PROGRAMLARI GELİYOR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026 yılı itibarıyla bazı üniversitelerde tarımsal teknolojiler alanında yeni programların hayata geçirileceğini açıkladı. Hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirten Özvar, bu programların önümüzdeki dönemde sistemde yerini alacağını ifade etti.
YAPAY ZEKA TABANLI BÖLÜMLERE YOĞUN İLGİ
YÖK'ün son iki yılda açtığı 20'nin üzerindeki yapay zeka ve bilişim temelli programların öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmesi, atılan adımların karşılık bulduğunu ortaya koydu. Özvar, bu ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer alanlarda yeni bölümlerin açılmaya devam edeceğini vurguladı.
YENİ PROGRAMLAR, DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR
Yükseköğretimde yalnızca yeni bölümler açılmıyor, aynı zamanda istihdamla bağı zayıflayan programlar da sistem dışına çıkarılıyor. Özvar, mezunlarına yeterli iş imkanı sunamayan bölümlerin kademeli olarak kaldırıldığını belirterek, bu sürecin erişilebilirliği zedelemeden yürütüldüğünü ifade etti.
TARIMDA DİJİTALLEŞME VE AKILLI SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR
Yeni açılacak programların odağında, tarım ve hayvancılıkta dijitalleşme yer alıyor. Yapay zeka, otonom sistemler ve akıllı uygulamaların sektörde giderek daha fazla kullanılması, bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını da artırıyor. Özvar, söz konusu programların bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedeflediğini dile getirdi.
UYGULAMALI EĞİTİM İÇİN 10 ÜNİVERSİTEDE ÇİFTLİK KURULACAK
YÖK ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) arasında imzalanan protokol kapsamında, toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacak. İlk etapta 4, ardından 6 üniversitenin dahil olacağı projeyle öğrencilerin sahada deneyim kazanması amaçlanıyor.
Bu çiftliklerde eğitim alan öğrenciler, yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda uygulama temelli becerilerle mezun olacak. Ayrıca zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da destek sağlanması planlanıyor.
HEDEF: TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ YENİ NESİL GİRİŞİMCİLER
Kurulacak eğitim çiftliklerinin, klasik üretim alanlarından ziyade teknoloji merkezli tesisler olması hedefleniyor. Yapay zeka destekli sistemler ve otonom teknolojilerin kullanılacağı bu alanlarda yetişen öğrencilerin, mezuniyet sonrası kendi girişimlerini kurabilecek donanıma sahip olması amaçlanıyor.
YÖK, bu adımlarla gençleri tarım ve hayvancılık sektörüne yönlendirmeyi ve teknolojiyle entegre bir üretim anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor.