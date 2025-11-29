Yan komşusu Ebru Gündeş! Herkes Ajda Pekkan’ın villasını konuşuyor

Sahnelerin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni tamamlanan süper lüks villasıyla magazin gündemine geldi.
Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; 79 yaşındaki sanatçı, tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcadı.
Villadaki tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuz yeniden yaptırıldı. Siyah-gri ağırlıklı mobilyalar özel olarak tasarlandı ve Feng Shui'ye göre yerleştirildi.
YAN KOMŞUSU EBRU GÜNDEŞ
Ajda Pekkan'ın yan komşusu da yazları Bodrum'a gelen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş. Artık yılın yarısını bu evde geçirecek olan Süperstar, 2013 yılında oynadığı bir reklam karşılığında villa sahibi olmuş; reklamdan para almamıştı.