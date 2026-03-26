26 Mart sabah saatlerinde yaşanan X erişim sorunu kısa sürede giderildi. Akış yenileme, içerik görüntüleme ve giriş problemleri çözüldü, platform yeniden stabil çalışmaya başladı.

Down Detector raporlarına göre, X platformunda sabah 09.00-10.00 saatlerinde şikayetlerde artış görüldü, kullanıcıların büyük bölümü akış yenileyememe ve içerik görüntüleyememe sorunu yaşadığını bildirdi. Kısa süreli sorunun ardından erişim normale döndü. Kullanıcılar içeriklere sorunsuz şekilde ulaşabiliyor.

X'TE ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

26 Mart günü saat 10.00 civarında başlayan aksaklıklar, kısa süre içinde platform genelinde hissedildi. Kullanıcı raporlarına yansıyan teknik sorunlar, özellikle içerik akışına erişimi sınırladı. Yapılan müdahale sonrası sistem kademeli olarak toparlandı ve erişim yeniden sağlandı.

X'de erişim sorunu yaşanıyor (DownDetector)

KESİNTİ EN ÇOK AKIŞTA HİSSEDİLDİ

DownDetector verilerine göre sorunun en yoğun yaşandığı alan ana akış oldu. Kullanıcıların önemli bölümü gönderileri görüntüleyemedi, akışı yenileyemedi ve içerik yüklenme problemleriyle karşılaştı.

UYGULAMA VE GİRİŞ HATALARI KESİNTİYE UĞRADI

Kesinti sürecinde yalnızca akış değil, uygulama performansı da etkilendi. Kullanıcılar uygulamanın açılmaması, donması veya aniden kapanması gibi sorunlar yaşadığını bildirdi.

Sorunun giderilmesiyle birlikte platformda erişim yeniden sağlandı. Akış yenileme, içerik görüntüleme ve giriş işlemleri normale dönerken, kullanıcı deneyimi eski seviyesine ulaştı.