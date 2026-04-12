WhatsApp’ı güncellediniz mi? Hayatınızı kolaylaştıracak 5 gizli özellik

WhatsApp dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Meta, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek beş kritik güncellemeyi yayına aldı. Özellikle depolama sorunlarından cihaz geçişlerine, yapay zeka entegrasyonundan çift hesap kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yenilikler, platformun sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, kapsamlı bir dijital asistan olma yolunda ilerlediğini kanıtlıyor.

İşte WhatsApp'ın yeni döneminde hayatınızı kolaylaştıracak o özellikler ve kullanım rehberi:

1. DİJİTAL TEMİZLİK VAKTİ: AKILLI DEPOLAMA YÖNETİMİ

Telefonunuzda "yetersiz depolama alanı" uyarısı görmekten sıkıldıysanız, WhatsApp'ın yeni dosya yönetim sistemi imdadınıza yetişiyor. Artık bir sohbet içindeki devasa videoları ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları silmek için tüm geçmişi feda etmenize gerek yok.

Nasıl Kullanılır? İlgili sohbetin adına dokunun, "Depolamayı Yönet" sekmesine gidin. Burada sadece medya dosyalarını seçerek temizlik yapabilir, metin tabanlı mesajlarınızı (adresler, önemli bilgiler vb.) koruma altına alabilirsiniz.

Yeni özellikler, sohbet yönetimini daha pratik ve hızlı hale getiriyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

2. İPHONE'DAN ANDROİD'E KUSURSUZ GEÇİŞ

Eskiden iPhone'dan Android'e geçmek bir veri kabusuyken, Meta bu süreci tek bir QR koda indirgedi. Artık üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan tüm dijital anılarınızı cebinizde taşıyabiliyorsunuz.

Kritik Adım: İşlemi başlatmadan önce iPhone'unuzda Ayarlar > Sohbetler > Sohbetleri Android'e Aktar yolunu izleyin. Android cihazınızın en az Android 10 sürümüne sahip olması gerektiğini unutmayın. İşlem sırasında Wi-Fi bağlantınızın stabil olduğundan emin olun ve her iki cihazın da ekran kilidini açık tutun.