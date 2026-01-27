Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu Bebek'i vurdu! Esnaf eski günlerini arıyor...

Kaynak: Sabah

'ÇİÇEK ALAN YOK'

Yaşanan bu durum esnafı da olumsuz etkilemiş durumda. Eskiden önünde birbirinden lüks araçların park ettiği mekanlar neredeyse boş. Her akşam oradan oraya büyük bir telaş içinde koşturan valeler ise bu durumdan en çok etkilenen meslek gruplarından biri.

Valeler "Eskiden her gece 50-60 lüks araç teslim alırken, bu sayı 15-20'lere kadar düştü. Bazı geceler Bebek hayalet mahalleye dönüşüyor. Herkesin akın ettiği o ışıltılı günleri mumla arıyoruz" diyor. Semtte çiçek satanlar da şaşkın.

"Eskiden 60-70 adet gül satarken günü artık en fazla 10 gülle kapatıyoruz. Ünlüler sırf harçlık olsun diye bizden gül alırdı. Şimdi kimse yüzümüze bakmıyor. Sattığımız gülleri ise sadece birkaç turist alıyor" diyor.