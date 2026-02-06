Usta oyuncu Nevin Efe 78 yaşında hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk dizilerinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sevenlerini derinden üzdü.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nevin Efe'den acı haber geldi...
Geçirdiği KOAH atağı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, yaşam savaşını kaybetti.
ROL ALDIĞI PROJELER
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Nevin Efe, son olarak "Yankı: İkinci Perde" adlı dizide rol almıştı.
Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda izleyici karşısına çıkan usta isim; "Kurtlar Vadisi Pusu", "Sahipli", "Büyük Yalan", "Mihriban", "Melek" ve "Yalnız Kalpler" gibi projelerde sergilediği oyunculukla geniş bir hayran kitlesi edindi.
MENAJERİ DUYURDU
Acı haberi Nevin Efe'nin menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından duyurdu:
"Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.
Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…"