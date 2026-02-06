Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda izleyici karşısına çıkan usta isim; "Kurtlar Vadisi Pusu" , " Sahipli" , "Büyük Yalan" , "Mihriban" , "Melek" ve "Yalnız Kalpler" gibi projelerde sergilediği oyunculukla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Nevin Efe, son olarak "Yankı: İkinci Perde" adlı dizide rol almıştı.

MENAJERİ DUYURDU

Acı haberi Nevin Efe'nin menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…"

Kaynak: Instagram