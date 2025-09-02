Haberler Liste Haberleri Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

Üniversite eğitimi için şehir dışına çıkacak öğrenciler, barınma ve maddi destek olanaklarını yakından araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyuracağı 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuruları, özellikle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için büyük önem taşıyor. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve bazı öğrenciler için yurt imkanları tamamen ücretsiz olacak. Peki 2025-2026 döneminde KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:46
ABONE OL
Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

Üniversite öğrencileri için KYK yurtları, yalnızca barınma imkanı sunmakla kalmıyor, bazı durumlarda ücretsiz barınma hakkı da sağlıyor. Peki, 2025-2026 eğitim döneminde hangi öğrenciler bu haktan yararlanabiliyor?

KYK yurt başvuruları başladıKYK yurt başvuruları başladı KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

KİMLER ÜCRETSİZ BARINABİLİYOR?

Devlet yurtlarında ücretsiz barınma hakkı, belirli koşullara sahip öğrenciler için geçerli:

➡Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri

➡Gazi ve gazi çocukları

➡Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

➡Lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında tamamlayan öğrenciler

➡Devlet koruması altında bulunan öğrenciler

➡Bu öğrenciler, Bakanlık yurtlarında herhangi bir ücret ödemeden kalabiliyor.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELER?

Ücretsiz ya da ücretli yurtlarda kalabilmek için öğrencilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor:

Eğitim ve Konum Şartı

Öğrenci, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmalı

Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite veya program, ailesinin ikamet ettiği il/ilçe sınırları dışında bulunmalı

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Adli Durum

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası bulunmamalı

Devletin güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmamalı

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler için de aynı şartlar, bulundukları ülkenin yasalarına göre geçerli

Yurt Disiplini ve Uluslararası Öğrenciler

Daha önce Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak

Uluslararası öğrencilerin pasaport, ikamet izni ve öğrenci belgelerini onaylı olarak ibraz etmesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Mali ve Sağlık Koşulları

Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli bir işte çalışmamak (zorunlu staj hariç)

Toplu yaşamaya engel olacak seviyede akıl veya ruh sağlığı sorunu bulunmamak, bulaşıcı hastalık taşımamak

Yaş Sınırı

Yurt başvurusu sırasında 30 yaşını doldurmamış olmak

SON DAKİKA