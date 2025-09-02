Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

Üniversite öğrencileri için KYK yurtları, yalnızca barınma imkanı sunmakla kalmıyor, bazı durumlarda ücretsiz barınma hakkı da sağlıyor. Peki, 2025-2026 eğitim döneminde hangi öğrenciler bu haktan yararlanabiliyor?
KİMLER ÜCRETSİZ BARINABİLİYOR?
Devlet yurtlarında ücretsiz barınma hakkı, belirli koşullara sahip öğrenciler için geçerli:
➡Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri
➡Gazi ve gazi çocukları
➡Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler
➡Lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında tamamlayan öğrenciler
➡Devlet koruması altında bulunan öğrenciler
➡Bu öğrenciler, Bakanlık yurtlarında herhangi bir ücret ödemeden kalabiliyor.
YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELER?
Ücretsiz ya da ücretli yurtlarda kalabilmek için öğrencilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor:
Eğitim ve Konum Şartı
Öğrenci, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmalı
Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite veya program, ailesinin ikamet ettiği il/ilçe sınırları dışında bulunmalı
Adli Durum
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası bulunmamalı
Devletin güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmamalı
Yurt dışında eğitim gören öğrenciler için de aynı şartlar, bulundukları ülkenin yasalarına göre geçerli
Yurt Disiplini ve Uluslararası Öğrenciler
Daha önce Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak
Uluslararası öğrencilerin pasaport, ikamet izni ve öğrenci belgelerini onaylı olarak ibraz etmesi