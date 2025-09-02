Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?

Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite veya program, ailesinin ikamet ettiği il/ilçe sınırları dışında bulunmalı

Ücretsiz ya da ücretli yurtlarda kalabilmek için öğrencilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor:

Adli Durum

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası bulunmamalı

Devletin güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmamalı

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler için de aynı şartlar, bulundukları ülkenin yasalarına göre geçerli

Yurt Disiplini ve Uluslararası Öğrenciler

Daha önce Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak

Uluslararası öğrencilerin pasaport, ikamet izni ve öğrenci belgelerini onaylı olarak ibraz etmesi