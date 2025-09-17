Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfı ders kaydı zorunlu mu? Tüm detayları ve kayıt adımları...

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte yüz binlerce öğrenci üniversiteye ilk adımını attı. Ancak üniversite hayatına yeni başlayan pek çok öğrenci, "1. sınıf ders kaydı yapmak gerekiyor mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili uygulamalar üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.
HAZIRLIK SINIFINDA DERS KAYDI GEREKİYOR MU?
Hazırlık sınıfında okuyacak öğrencilerin genellikle ders kaydı yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü bu süreç, üniversite yönetimleri tarafından otomatik olarak yürütülüyor. Öğrenciler yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) girerek atanan dersleri kontrol etmekle yükümlü oluyor.
1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYDI
Çoğu üniversitede 1. sınıf öğrencileri için ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Örneğin bir üniversite resmi açıklamasında şu ifadelere yer veriyor:
"1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmaktadır. Herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir."
Bu nedenle üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek kendi okulunuzun uygulamasını öğrenmek en doğru yol olacaktır.
DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Eğer üniversiteniz manuel ders kaydı yapmanızı istiyorsa, süreç genellikle şu şekilde ilerliyor:
🔴Öncelikle okulunuzun Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapın.
🔴"Öğrenci İşlemleri" sekmesinden "Ders Kaydı" menüsüne ulaşın.
🔴Sınıf ve dönem seçiminin ardından alabileceğiniz dersler ekrana gelir.
🔴Dersleri tek tek seçtikten sonra kaydı tamamlayın.
Danışmanınızın onaylamasıyla birlikte ders kaydınız resmileşmiş olur.