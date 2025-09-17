Haberler Liste Haberleri Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfı ders kaydı zorunlu mu? Tüm detayları ve kayıt adımları...

Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfı ders kaydı zorunlu mu? Tüm detayları ve kayıt adımları...

Üniversitelerde ders kayıt dönemi başladı. Özellikle hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri, ders seçimi ve kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Ders kayıtları genellikle üniversitelerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden tamamlanırken, yeni başlayan öğrenciler için süreçle ilgili pek çok soru gündeme geliyor. Peki üniversite 1. sınıf ders kaydı nasıl yapılır, zorunlu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:45
ABONE OL
Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfı ders kaydı zorunlu mu? Tüm detayları ve kayıt adımları...

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte yüz binlerce öğrenci üniversiteye ilk adımını attı. Ancak üniversite hayatına yeni başlayan pek çok öğrenci, "1. sınıf ders kaydı yapmak gerekiyor mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili uygulamalar üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

HAZIRLIK SINIFINDA DERS KAYDI GEREKİYOR MU?

Hazırlık sınıfında okuyacak öğrencilerin genellikle ders kaydı yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü bu süreç, üniversite yönetimleri tarafından otomatik olarak yürütülüyor. Öğrenciler yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) girerek atanan dersleri kontrol etmekle yükümlü oluyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYDI

Çoğu üniversitede 1. sınıf öğrencileri için ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Örneğin bir üniversite resmi açıklamasında şu ifadelere yer veriyor:

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

"1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmaktadır. Herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir."

Bu nedenle üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek kendi okulunuzun uygulamasını öğrenmek en doğru yol olacaktır.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Eğer üniversiteniz manuel ders kaydı yapmanızı istiyorsa, süreç genellikle şu şekilde ilerliyor:

🔴Öncelikle okulunuzun Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapın.

🔴"Öğrenci İşlemleri" sekmesinden "Ders Kaydı" menüsüne ulaşın.

🔴Sınıf ve dönem seçiminin ardından alabileceğiniz dersler ekrana gelir.

🔴Dersleri tek tek seçtikten sonra kaydı tamamlayın.

Danışmanınızın onaylamasıyla birlikte ders kaydınız resmileşmiş olur.

SON DAKİKA