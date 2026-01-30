Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! Nakil için geri sayım başladı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan 'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor...

Organ Nakil Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Özkan'ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

'DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI'

Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.

