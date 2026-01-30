Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! Nakil için geri sayım başladı
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan hakkında beklenen açıklama hastane yönetiminden geldi. Yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda Özkan için uygun donörün bulunduğu ve gerekli tüm yasal izinlerin tamamlandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu, ameliyat için gün sayıyor...
Organ Nakil Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Özkan'ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.
'DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI'
Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.
'SET ARKADAŞI DONÖR OLDU'
Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diye konuştu.