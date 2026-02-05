Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvıcık'tan ameliyat sonrası ilk paylaşım

Kaynak: Instagram

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER"

11 saat süren operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan Salih Kıvırcık, sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" notunu düştü.

Başarılı geçen nakil ameliyatının ardından hem Ufuk Özkan'ın hem de donör Salih Kıvırcık'ın sağlık durumlarının doktorlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Sevenleri ise ünlü oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

