Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvıcık'tan ameliyat sonrası ilk paylaşım

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası, ünlü oyuncuya donör olan Salih Kıvırcık, hastane odasından paylaşımda bulundu. Kıvırcık; "Zorlu bir süreç bizi bekler" dedi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir operasyonun ardından sağlığına kavuşma yolunda en kritik adımı attı. Başarılı geçen ameliyat sonrası ünlü oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

KARDEŞİ GÜZEL HABERİ DUYURDU

Operasyonun ardından Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak sevincini dile getirdi. Umut Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haberler harika, çok şükür… Mutluluktan havalara uçuyorum. Allah'ım sen büyüksün. Hepimize geçmiş olsun."

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ufuk Özkan'a, bir dönem aynı projede birlikte çalıştığı oyuncu Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. Kıvırcık, donör olması karşılığında herhangi bir ücret almadığını daha önce açıklamıştı.

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER"

11 saat süren operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan Salih Kıvırcık, sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" notunu düştü.

Başarılı geçen nakil ameliyatının ardından hem Ufuk Özkan'ın hem de donör Salih Kıvırcık'ın sağlık durumlarının doktorlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Sevenleri ise ünlü oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

