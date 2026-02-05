Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı! Kardeşi hastane odasından paylaştı
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği organ nakli operasyonuyla yeniden hayata tutundu. Ünlü oyuncuya donör olan Salih Kıvırcık, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Zorlu bir süreç bizi bekler" ifadelerini kullanmıştı. Son edinilen bilgilere göre, Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir operasyonun ardından sağlığına kavuşma yolunda en kritik adımı attı. Başarılı geçen ameliyat sonrası ünlü oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi.
KARDEŞİ GÜZEL HABERİ DUYURDU
Operasyonun ardından Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak sevincini dile getirdi. Umut Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Haberler harika, çok şükür… Mutluluktan havalara uçuyorum. Allah'ım sen büyüksün. Hepimize geçmiş olsun."
AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
Ufuk Özkan'a, bir dönem aynı projede birlikte çalıştığı oyuncu Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. Kıvırcık, donör olması karşılığında herhangi bir ücret almadığını daha önce açıklamıştı.