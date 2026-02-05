Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı! Kardeşi hastane odasından paylaştı

11 saat süren operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan Salih Kıvırcık, sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" notunu düştü.

Ufuk Özkan'ın son görüntüsü

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Operasyon sonrası bir açıklama da Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Umut Özkan, hem ağabeyi Ufuk Özkan'ın hem de Salih Kıvırcık'ın son durumuna ilişkin fotoğraf paylaşarak sevindiren haberi duyurdu.

Özkan,"Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" sözleriyle takipçilerine seslendi.