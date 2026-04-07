Türkiye'de kaç motosiklet var? 7 yılda iki katına çıktı: Meğer kazaların ana nedeni buymuş

Motosiklet, Türkiye'de en hızlı artan ulaşım araçlarından biri haline geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2026'da 7,2 milyona yükseldi. Toplam araçlar içindeki payı yüzde 14,1'den yüzde 20,9'a çıktı. Son bir yılda diğer araç türlerinde artış yüzde 5,9 olurken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Artan risklere karşı uygulanan denetim ve farkındalık çalışmaları 2026'nın ilk verilerine yansıdı. 1 Ocak-26 Mart döneminde motosiklet kazalarındaki can kaybı yüzde 29,8 azaldı. Ölümlü kaza sayısı 68'den 53'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 124'ten 87'ye geriledi. Sıkı denetim ile günlük ortalama can kaybı 2,9'dan 1,9'a düştü. Yaralanmalı kazalar ve yaralı sayısında da azalma kaydedildi.

KAZALARIN ANA NEDENİ HIZ VE HATALI MANEVRA

AA'ya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazaların ana nedeninin hız ve hatalı şerit değiştirmek olduğunu vurguladı. Can kayıplarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ancak hedeflerinin trafikte "sıfır can kaybı" olduğunu belirten Bakan Çiftçi, sürücüleri uyardı. Son yıllarda trafiğe çıkan motosiklet sayısında gözle görülür, çok ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yollarımızdaki motosiklet yoğunluğunun her geçen gün artması, hepimizin trafik bilincini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Yılın ilk çeyreğinde can kayıplarımızda yaşanan yüzde 29,8'lik düşüş, sahada tavizsiz yürüttüğümüz denetimlerimizin ve farkındalık çalışmalarımızın bir sonucudur. Ancak bizim için yitirilen tek bir can bile istatistik değil, sönen bir ocak, telafisi olmayan büyük bir acıdır."

"Sahadaki tespitlerimiz ve kaza tutanaklarımız açıkça gösteriyor ki kazaların en büyük davetçisi aşırı hız ve hatalı şerit değiştirmektir. Trafiğin akışı içinde araçların arasından zikzak çizerek kontrolsüzce ilerlemek, sinyal vermeden aniden şerit değiştirmek ve hız sınırlarını hiçe saymak, kazayı kaçınılmaz kılmaktadır. Motosiklet kullanımı, yüksek dikkat, defansif sürüş teknikleri ve tam konsantrasyon gerektirir. Güvenli sürüş sadece kask takmakla bitmez, yolu okumak, diğer araçların kör noktalarından kaçınarak görünür olmak ve sınırları bilmekle sağlanır."

" TRAFİK GÜVENLİĞİ TEK TARAFLI BİR ÇABAYLA SAĞLANAMAZ"

Trafik güvenliğinin tek taraflı bir çabayla sağlanamayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, başta otomobil olmak üzere diğer tüm araç sürücülerine de şu uyarılarda bulundu:

"Yalnızca motosiklet sürücülerine değil, trafikteki diğer tüm araç sürücülerine de büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen yolların sadece dört tekerlekli araçlara ait olmadığını, motosikletlerin de trafiğin doğal ve yasal bir parçası olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken veya aracımızın kapısını açarken mutlaka aynalarımızı iki kez kontrol edelim. Motosikletlerin trafikte kapladığı alana saygı gösterelim ve onları tehlikeye atacak sıkıştırmalardan kaçınalım. Unutmayalım ki trafikte karşılıklı dikkat, saygı ve empati hayat kurtaran en büyük kuraldır."