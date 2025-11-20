Haberler Liste Haberleri Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?

Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 22:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 22:25
TÜRKÇEYE FRANSIZCADAN GEÇEN GLADYATÖR KELİMESİNİN LATİNCEDEKİ ANLAMI HANGİSİDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?

A: Gurur kaynağı

B: Aslan deviren

C: Kılıç ustası

D: Arena savaşçısı

Cevap: C

