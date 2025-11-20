Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?

A: Gurur kaynağı

B: Aslan deviren

C: Kılıç ustası

D: Arena savaşçısı

Cevap: C