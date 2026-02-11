Tuba Ünsal'dan çok konuşulacak maneviyat çıkışı
Oyuncu ve yapımcı kimliğiyle sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, bu kez gençlere yönelik yaptığı "dua" açıklamasıyla konuşuluyor. Maneviyata vurgu yapan ünlü isim, "7 kere yoga yapınca 'cool', dua okuyunca başka!" dedi.
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yapımcılık deneyiminin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak dikkat çeken bir adım atmış, şehir hayatının stresinden bunalanlara yönelik online bir merkez kurmuştu.
"DUA OKUYORUM DEYİNCE BAŞKA TARAFA ÇEKİLİYOR"
Son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Ünsal, şimdi de gençlere yönelik mesajlarıyla konuşuldu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından "dua" üzerine yaptığı açıklamada, toplumdaki algı farklılığına dikkat çekti.
Ünsal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Ok, cool' deniyor…"
Ünsal'ın bu açıklamaları Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un da köşesine taşındı. İşte o yazı...
"Yapımcılıktan sonra yeni bir işe el atan ve şehir insanını, şehrin getirdiği stres ve dertlerden kurtarmak için online bir merkez açan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün 'dua' üzerine bir yorumda bulunup gençleri uyardı.
Sosyal medyadan paylaştığı uyarısı bence çok dikkat çekiciydi. "Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Ok, cool' deniyor...