Tuba Ünsal'dan çok konuşulacak maneviyat çıkışı

Kaynak: Instagram

Spiritüalizm adı altında maneviyattan çok uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var. Gençler de buraya gidiyor" diyor Tuba. Çok haklı; 'modern' görünmek için maneviyattan uzaklaşıp huzuru 'cool' ritüellerde arayan insanları ben de duyuyorum ve görüyorum.

O yüzden Tuba'nın söylediklerine kulak vermekte fayda var. Gençler; 'cool' görünme dayatmalarına kanmayın, maneviyattan uzaklaşmayın..."