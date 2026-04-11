TR-YÖS/1 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sınav saati ve süresi

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1), 12 Nisan 2026’da Türkiye ve yurt dışındaki merkezlerde eş zamanlı yapılacak. Toplam 9 bin 513 adayın katılacağı sınavın başlama saati, soru yapısı ve sonuç tarihi belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TR-YÖS/1 sınavı, 12 Nisan Pazar günü saat 11.15'te başlayacak. Türkiye'de 15 il ve yurt dışında 26 ülkede gerçekleştirilecek sınav, yükseköğretim kurumlarına başvuru sürecinde kullanılacak. Adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 7 Mayıs 2026'da ilan edilecek.

TR-YÖS/1 SINAVI 12 NİSAN PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

TR-YÖS/1, 12 Nisan Pazar günü Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde 15 ilde ve yurt dışında 26 ülkede toplam 50 merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanılacak. Toplam 9 bin 513 adayın başvurduğu organizasyonda 2 bin 74 görevli yer alacak.

SINAV KAPSAMI VE SORU DAĞILIMI

Sınav Sayısal Yetenek Testi ve Temel Matematik Testi olmak üzere iki ana testten oluşacak. Her iki testte de 40'ar soru yer alacak ve adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Sınav süresi 100 dakika olarak belirlendi. Ek süre hakkı bulunan adaylara ise 30 dakika ilave süre tanınacak.

Soru kitapçığında sorular Türkçe hazırlanacak, diğer dillerde çevirileri yer alacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak.

Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM sistemi üzerinden alabilecek. (ÖSYM)

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartı bulunmayan veya kimlik bilgilerinde eksiklik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Adaylar sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

TR-YÖS SONUÇLARI 7 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 7 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ve adaylar bu sonuçları Türkiye'deki üniversitelere başvurularında kullanabilecek.