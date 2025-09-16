TIPDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 ASYM TIPDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TIPDİL sınavına giren adaylar sonuçlar için sabırsızlanıyor. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından 6 Eylül’de yapılan sınavda katılımcılara 80 soru yöneltildi. Şimdi ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki TIPDİL sonuçları için takvim netleşti mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.09.2025 06:16 PAYLAŞ ABONE OL

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından 6 Eylül'de düzenlenen TIPDİL sınavının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. 150 dakika süre verilen sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise hala netlik kazanmış değil.

A Haber Foto Arşiv Sonuçlar İçin Resmi Tarih Açıklanmadı TIPDİL sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair ASYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar, sınav sonuçlarıyla ilgili gelişmeleri Ankara Üniversitesi'nin resmi duyurularından takip edebilecek.