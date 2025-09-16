TIPDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 ASYM TIPDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından 6 Eylül'de düzenlenen TIPDİL sınavının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. 150 dakika süre verilen sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise hala netlik kazanmış değil.
Sonuçlar İçin Resmi Tarih Açıklanmadı
TIPDİL sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair ASYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar, sınav sonuçlarıyla ilgili gelişmeleri Ankara Üniversitesi'nin resmi duyurularından takip edebilecek.
Başarı Notu ve Değerlendirme Kriterleri
Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sistemde, 50 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Puanlama için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Tüm sorular eşit puan değerine sahip olacak.
Cevap Anahtarı ve Soru İptalleri
Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda sorular iptal edilmeyecek; doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecek. Ancak sınav sırasında iptal edilen sorular olursa, bu sorular değerlendirme dışında tutulacak ve adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacak.