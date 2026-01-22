Teoman ilk kez konuştu: "Annem yıllarca benden utandı"

"ANNEM HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR" Annesinin şarkıcı olmasını hiçbir zaman kabullenemediğini anlatan Teoman, "Annem 93 yaşında. Hep daha 'saygın' bir mesleğim olmasını istedi. Şarkıcı olunca yıllarca üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi beğenmiyor ama arkadaşları 'Teoman'ı çok seviyoruz' deyince mutlu oluyor. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

KAYBETTİĞİ BABASINA DAİR KONUŞTU

Babasını kaybetmenin etkilerinin hâlâ sürdüğünü söyleyen sanatçı, "İki yaşında babasını kaybeden biri ölümüne değil yokluğuna üzülür. Çocukluktaki eksiklik hiç geçmiyor. Mutsuz bir ebeveyn seni de mutsuz ediyor" dedi.

"EVİMİ BİLMEYEN BİRİ ERGENİN EVİ SANIR"

Günlük hayatını da anlatan Teoman, kendisini "kafe adam" olarak tanımladı. Evinde yemek masası olmadığını ama boks torbası bulunduğunu söyleyen ünlü isim, düzen konusunda ise oldukça titiz olduğunu vurguladı. "Kitaplarımı konularına göre, çoraplarımı cinsine göre ayırırım" dedi.