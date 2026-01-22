Teoman ilk kez konuştu: "Annem yıllarca benden utandı"
“İki Yabancı”, “Paramparça”, “Zamparanın Ölümü”, “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi şarkılarıyla tanınan Teoman "Empati" programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü şarkıcı, annesinin seçtiği meslekten memnun olmadığını itiraf etti.
Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati programına konuk oldu. Çocukluğundan babalığına, müziğe bakışından annesiyle ilişkisine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Teoman, bugüne dek pek bilinmeyen yönlerini anlattı.
"ERKEK FİGÜRÜM ZAGOR VE ELVIS PRESLEY'Dİ"
İki yaşındayken babasını kaybettiğini söyleyen Teoman, annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünü belirtti. Bir erkek figürüyle büyüyememenin kendisinde güvensizlik yarattığını ifade eden sanatçı, "Babam olmadığı için erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Huzursuzluk da buradan geliyor" dedi. 12-13 yaşlarında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdiğini de dile getirdi.
"AKSİ BİR YAŞLI OLMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"
Melankoli ve depresyonla ilgili sözlerini de açan Teoman, çocukluk ortamının insanın ruh halini şekillendirdiğini söyledi. "Annem depresifti, ben de öyleyim. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları sevmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum" diye konuştu.