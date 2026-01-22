CANLI YAYIN

Teoman ilk kez konuştu: "Annem yıllarca benden utandı"

“İki Yabancı”, “Paramparça”, “Zamparanın Ölümü”, “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi şarkılarıyla tanınan Teoman "Empati" programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü şarkıcı, annesinin seçtiği meslekten memnun olmadığını itiraf etti.

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati programına konuk oldu. Çocukluğundan babalığına, müziğe bakışından annesiyle ilişkisine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Teoman, bugüne dek pek bilinmeyen yönlerini anlattı.

"ERKEK FİGÜRÜM ZAGOR VE ELVIS PRESLEY'Dİ"

İki yaşındayken babasını kaybettiğini söyleyen Teoman, annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünü belirtti. Bir erkek figürüyle büyüyememenin kendisinde güvensizlik yarattığını ifade eden sanatçı, "Babam olmadığı için erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Huzursuzluk da buradan geliyor" dedi. 12-13 yaşlarında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdiğini de dile getirdi.

"AKSİ BİR YAŞLI OLMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"
Melankoli ve depresyonla ilgili sözlerini de açan Teoman, çocukluk ortamının insanın ruh halini şekillendirdiğini söyledi. "Annem depresifti, ben de öyleyim. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları sevmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum" diye konuştu.

"ANNEM HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"
Annesinin şarkıcı olmasını hiçbir zaman kabullenemediğini anlatan Teoman, "Annem 93 yaşında. Hep daha 'saygın' bir mesleğim olmasını istedi. Şarkıcı olunca yıllarca üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi beğenmiyor ama arkadaşları 'Teoman'ı çok seviyoruz' deyince mutlu oluyor. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.

KAYBETTİĞİ BABASINA DAİR KONUŞTU
Babasını kaybetmenin etkilerinin hâlâ sürdüğünü söyleyen sanatçı, "İki yaşında babasını kaybeden biri ölümüne değil yokluğuna üzülür. Çocukluktaki eksiklik hiç geçmiyor. Mutsuz bir ebeveyn seni de mutsuz ediyor" dedi.

"EVİMİ BİLMEYEN BİRİ ERGENİN EVİ SANIR"
Günlük hayatını da anlatan Teoman, kendisini "kafe adam" olarak tanımladı. Evinde yemek masası olmadığını ama boks torbası bulunduğunu söyleyen ünlü isim, düzen konusunda ise oldukça titiz olduğunu vurguladı. "Kitaplarımı konularına göre, çoraplarımı cinsine göre ayırırım" dedi.

"HAYAL ETTİĞİM GİBİ BİR BABA OLAMADIM"
Kızı Zeyno'ya dair de konuşan Teoman, babalığı öğrenmeye çalıştığını belirtti. "Nasıl baba olunur bilmiyorum. Kızıma sahte değil dürüst bir baba olmaya çalışıyorum. Eski Teoman'ı sürdürmem mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

"TEMBEL DEĞİLİM, TEMBEL TAKLİDİ YAPIYORUM"
Kendisine yakıştırılan "tembel" imajının bir parodi olduğunu söyleyen sanatçı, bu algının Okan Bayülgen'in yarattığı bir karikatür olduğunu ifade etti. "Çocukluğumdan beri çok çalışıyorum. Tembel değilim, tembel taklidi yapıyorum" dedi.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM MÜZİĞİ BIRAKTIĞIM DÖNEMDİ"
2011-2012 yıllarında müziği bırakmasının kendisi için büyük bir kırılma olduğunu anlatan Teoman, "Müziği çıkarınca hayat daha da boş geldi. O dönem kendimle ilgili çok ağır hesaplaşmalar yaşadım" diye konuştu.

"ÖZKAN UĞUR GİBİ HATIRLANMAK İSTERİM"
Artık daha dingin bir hayat sürdüğünü belirten Teoman, ölümden ve unutulmaktan korkmadığını söyledi. "Eskiden büyük sanatçı olmak isterdim. Şimdi en çok Özkan Uğur gibi hatırlanmak istiyorum. Herkeste güzel duygular bırakan biri olmak isterim" sözleriyle programı noktaladı.

