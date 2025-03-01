Tekirdağ’da iftara ne kadar kaldı? Sahur, iftar ve teravih vakitleri ne zaman?

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının ilk iftarı bugün açılıyor. Bolluk, bereket ve bağışlanma ayı olarak kabul edilen Ramazan boyunca, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirerek manevi huzuru yaşayacak. 29 gün sürecek olan oruç, 29 Mart Arefe günü tutulacak son oruç ile tamamlanacak.
Tekirdağ'da oruç tutan vatandaşlar ilk iftarını saat 19:07'de açacak. Akşam ezanında sonra saat 20:26'da okunacak yatsı ezanı ile il genelindeki camilerde teravih namazı eda edilecek.
1 Mart Cumartesi: İmsak: 06:13 Akşam: 19:07 Yatsı: 20:26
2 Mart Pazar: İmsak: 06:12 Akşam: 19:08 Yatsı: 20:27
3 Mart Pazartesi: İmsak: 06:10 Akşam: 19:10 Yatsı: 20:28
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