Tekirdağ’da iftara ne kadar kaldı? Sahur, iftar ve teravih vakitleri ne zaman?

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının ilk iftarı bugün açılıyor. Bolluk, bereket ve bağışlanma ayı olarak kabul edilen Ramazan boyunca, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirerek manevi huzuru yaşayacak. 29 gün sürecek olan oruç, 29 Mart Arefe günü tutulacak son oruç ile tamamlanacak.