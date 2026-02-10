Sosyetik fenomen Rachel Araz'ın oğlu kaza geçirdi

Kaynak: Instagram

"KABUS GİBİ BİR HAFTAYDI"

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta sağlık açısından sınandığımız kabus gibi bir haftaydı. Lionel bir kayak kazası geçirdi, pek detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah. Her saniye şükrediyorum, korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum."

Rachel Araz Kiresepi'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri ve sevenleri ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.