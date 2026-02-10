CANLI YAYIN

Sosyetik fenomen Rachel Araz'ın oğlu kaza geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyetik fenomen Rachel Araz'ın oğlu kaza geçirdi

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü isim, oğlunun talihsiz bir kaza geçirdiğini açıklayarak yaşadıkları zor günleri takipçileriyle paylaştı.

Lüks yaşam tarzı, seyahatleri ve ailesiyle verdiği pozlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, bu kez sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündeme geldi.

2016 yılında dünyaevine giren iş insanı Sami Kiresepi ile Rachel Araz Kiresepi'nin oğulları kaza geçirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Araz, oğlunun bir kayak kazası geçirdiğini belirterek yaşadıkları zor süreci takipçileriyle paylaştı.

"KABUS GİBİ BİR HAFTAYDI"

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta sağlık açısından sınandığımız kabus gibi bir haftaydı. Lionel bir kayak kazası geçirdi, pek detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah. Her saniye şükrediyorum, korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum."

Rachel Araz Kiresepi'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri ve sevenleri ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.

