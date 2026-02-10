Sosyetik fenomen Rachel Araz'ın oğlu kaza geçirdi
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü isim, oğlunun talihsiz bir kaza geçirdiğini açıklayarak yaşadıkları zor günleri takipçileriyle paylaştı.
Lüks yaşam tarzı, seyahatleri ve ailesiyle verdiği pozlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, bu kez sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündeme geldi.
2016 yılında dünyaevine giren iş insanı Sami Kiresepi ile Rachel Araz Kiresepi'nin oğulları kaza geçirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Araz, oğlunun bir kayak kazası geçirdiğini belirterek yaşadıkları zor süreci takipçileriyle paylaştı.