Sosyal medyanın fenomen ismi Kuruluş Orhan kadrosunda!

Halil İbrahim Göker Kuruluş Orhan'da

Göker, yakın zamanda da TikTok platformu tarafından düzenlenen Fanların Favorisi 2025 Ödül Töreni'nde "En Faydalı İçerik Üreticisi" ödülüne layık görülmüştü.

Başka Bir Dünyadan Farklı Bir Ses: Nasuh Çelebi

Gezmiş, görmüş, farklı coğrafyalardan bilgi ve tecrübe toplamış bir seyyah, bir mimar ve bir akıl adamı olan Nasuh Çelebi, Sultan Orhan'ın yalnızca bir yol arkadaşı değil, devlet aklına katkı sunan şehirleri ve düzeni şekillerinden bir figür olarak karşımıza çıkacak.