Şifa ararken servetinden oldu! Yatılı üfürükçünün dolandırıcılık tuzağı

Figen Demircan, şüphelinin güvenini kazandıktan sonra kendisini patronu olduğunu iddia ettiği Seçkin Adıyaman ile tanıştırdığını öne sürdü. 850 bin lira değerindeki aracının 1 milyon 50 bin liraya satılacağı vaadiyle elinden alındığını iddia eden Demircan, sahte dekontlar ve "Arabanı kurtaracağım" söylemleriyle kendisinden ek paralar istendiğini söyledi.

"Bir gün 'Okuduğun duayı dışarıdan okusana, ben de duyayım' dedim. O gün kaçtı, kaçış o kaçış."

Kaynak: ATV

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Programda tansiyon, canlı yayına bağlanan bir izleyicinin açıklamalarıyla daha da yükseldi. İsmini vermeyen bir kadın, Oğuz Bey ile emlak işi nedeniyle tanıştığını, sonrasında aralarında duygusal bir ilişki başladığını iddia etti.

Kadın izleyici, Oğuz Bey'in kendisine "Bankada param blokeli, bana para gönder, ben sana 500 bin lira yollayacağım" dediğini öne sürdü.

Programda Figen Demircan ile iddiaların odağındaki isimler canlı yayında karşı karşıya geldi. Taraflar suçlamalara yanıt verirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.