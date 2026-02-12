Şifa ararken servetinden oldu! Yatılı üfürükçünün dolandırıcılık tuzağı
Müge Anlı’da gündeme gelen dolandırıcılık iddiası izleyenleri ekran başına kilitledi. Figen Demircan, çocuklarının sağlığı için başvurduğu "sözde üfürükçü" Oğuz Çalış ve ortağının kendisini 1 milyon TL dolandırdığını öne sürdü. Soğanlı ritüeller, sahte felç oyunu, elden çıkan lüks araç ve sahte dekont iddiaları canlı yayında tek tek gündeme taşındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, izleyenleri hayrete düşürdü. İngilizce öğretmeni Figen Demircan, çocuklarının sağlık sorunlarına çare ararken tanıştığı ve kendisini "üfürükçü" olarak tanıtan Oğuz Çalış tarafından yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.
ŞİFA ARARKEN SERVETİNDEN OLDU
Figen Demircan, olayların geçtiğimiz Ağustos ayında Selçuk'taki Kuğulu Park'ta başladığını anlattı. Küçük kızının bacaklarında oluşan morluklar nedeniyle endişelendiğini belirten Demircan, Oğuz isimli şahsın kendisine "Büyük kızında bir şey var, sana yapılmış, çocuğuna tesir etmiş" dediğini öne sürdü.
Demircan, "İnsan ister istemez 'Benim yüzümden evladıma bir şey oldu' diye düşünüyor" sözleriyle o süreçte yaşadığı psikolojiyi dile getirdi.
KURU SOĞANLA SÖZDE OKUMALAR
İddiaya göre Oğuz Çalış, evde büyü olduğunu söyleyerek üç gün boyunca Demircan'ın evinde kaldı. Çocuklar okuldayken odalara geçip sözde "okuma" yaptığını belirten Demircan, "Çocuklar dışarı çıkınca duvarlara bakıp transa geçip okuyordu" dedi.
Programda ortaya atılan bir başka iddia ise, öğretmen olan büyük kıza kuru soğanla sözde "okuma" yapıldığı yönünde oldu.