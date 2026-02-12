CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şifa ararken servetinden oldu! Yatılı üfürükçünün dolandırıcılık tuzağı

Müge Anlı’da gündeme gelen dolandırıcılık iddiası izleyenleri ekran başına kilitledi. Figen Demircan, çocuklarının sağlığı için başvurduğu "sözde üfürükçü" Oğuz Çalış ve ortağının kendisini 1 milyon TL dolandırdığını öne sürdü. Soğanlı ritüeller, sahte felç oyunu, elden çıkan lüks araç ve sahte dekont iddiaları canlı yayında tek tek gündeme taşındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, izleyenleri hayrete düşürdü. İngilizce öğretmeni Figen Demircan, çocuklarının sağlık sorunlarına çare ararken tanıştığı ve kendisini "üfürükçü" olarak tanıtan Oğuz Çalış tarafından yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

ŞİFA ARARKEN SERVETİNDEN OLDU

Figen Demircan, olayların geçtiğimiz Ağustos ayında Selçuk'taki Kuğulu Park'ta başladığını anlattı. Küçük kızının bacaklarında oluşan morluklar nedeniyle endişelendiğini belirten Demircan, Oğuz isimli şahsın kendisine "Büyük kızında bir şey var, sana yapılmış, çocuğuna tesir etmiş" dediğini öne sürdü.

MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! ŞİFA ARADI SERVETİNDEN OLDU

Demircan, "İnsan ister istemez 'Benim yüzümden evladıma bir şey oldu' diye düşünüyor" sözleriyle o süreçte yaşadığı psikolojiyi dile getirdi.

KURU SOĞANLA SÖZDE OKUMALAR

İddiaya göre Oğuz Çalış, evde büyü olduğunu söyleyerek üç gün boyunca Demircan'ın evinde kaldı. Çocuklar okuldayken odalara geçip sözde "okuma" yaptığını belirten Demircan, "Çocuklar dışarı çıkınca duvarlara bakıp transa geçip okuyordu" dedi.

Programda ortaya atılan bir başka iddia ise, öğretmen olan büyük kıza kuru soğanla sözde "okuma" yapıldığı yönünde oldu.

1 MİLYONLUK ZARAR

Figen Demircan, şüphelinin güvenini kazandıktan sonra kendisini patronu olduğunu iddia ettiği Seçkin Adıyaman ile tanıştırdığını öne sürdü. 850 bin lira değerindeki aracının 1 milyon 50 bin liraya satılacağı vaadiyle elinden alındığını iddia eden Demircan, sahte dekontlar ve "Arabanı kurtaracağım" söylemleriyle kendisinden ek paralar istendiğini söyledi.

Toplam zararın yaklaşık 1 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

"DUANI DIŞARIDAN OKU" DEYİNCE KAÇTI

Şüphelerinin arttığını belirten Demircan, yaşadığı kırılma anını şu sözlerle anlattı:

"Bir gün 'Okuduğun duayı dışarıdan okusana, ben de duyayım' dedim. O gün kaçtı, kaçış o kaçış."

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Programda tansiyon, canlı yayına bağlanan bir izleyicinin açıklamalarıyla daha da yükseldi. İsmini vermeyen bir kadın, Oğuz Bey ile emlak işi nedeniyle tanıştığını, sonrasında aralarında duygusal bir ilişki başladığını iddia etti.

Kadın izleyici, Oğuz Bey'in kendisine "Bankada param blokeli, bana para gönder, ben sana 500 bin lira yollayacağım" dediğini öne sürdü.

Programda Figen Demircan ile iddiaların odağındaki isimler canlı yayında karşı karşıya geldi. Taraflar suçlamalara yanıt verirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

