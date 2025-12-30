Haberler Liste Haberleri Selma Konak'ı kahreden haber! Eşinden sonra onu da kaybetti

Eşi Volkan Konak'ın vefatının ardından zor günler geçiren Selma Konak, aldığı acı haberle bir kez daha yıkıldı. Konak’ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.

30.12.2025
31 Mart 2025'te konser için bulunduğu KKTC'de sahnede fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Konak'ın ani ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Selma Konak, bu kez aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Bir yıl içinde ikinci büyük kaybı yaşayan Konak'ın annesi Nahide Kara'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Selma Konak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur"

Selma Konak'a ve ailesine sosyal medyadan çok sayıda taziye mesajı iletildi. Nahide Kara, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

