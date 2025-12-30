Selma Konak'ı kahreden haber! Eşinden sonra onu da kaybetti

31 Mart 2025'te konser için bulunduğu KKTC'de sahnede fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Konak'ın ani ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.