Selim Meyra’dan boşanacak mı? Aşk ve Gözyaşı 3. bölümde neler olacak?

Barış Arduç 'un "Selim", Hande Erçel 'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Kaynak: ATV

3.Bölüm Özeti:

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir.

Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir.