Selim Meyra'dan boşanacak mı? Aşk ve Gözyaşı 3. bölümde neler olacak?

Barış Arduç (Selim), Hande Erçel (Meyra), Berk Cankat (Ercan), Şenay Gürler (Dilşah) gibi isimleri bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı dizisinin üçüncü bölümüne dair ipuçları geldi. Meyra’dan boşanmak isteyen Selim’in kararından dönüp dönmeyeceği büyük bir merak konusu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 15:45
Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

3.Bölüm Özeti:

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir.

Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir.

Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır.

Tuttuğu dedektif aracılığı ile Dilşah'ın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde eder. Bu bilgileri babası Çetin'e söylemeye kararlıdır.

Selim'in ailesi ise Selim'in Meyra'ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapmaya karar verir. Eda ve oğuz İstanbul'a Meyra'nın yanına giderler. Tek amaçları Meyra'ya Selim'den boşanmamasını söylemektir. Oysaki Meyra'nın boşanma konusunda hiçbir bilgisi yoktur.

