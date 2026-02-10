Selda Bağcan konserinde dehşet saçmıştı! Kemik kıran güvenliğe hapis cezası

İstanbul'da 15 Eylül 2018 tarihinde bir beachte Selda Bağcan konseri düzenlenmişti. Konser sonrası usta sanatçı mekandan ayrılmıştı.. Bağcan'ın ayrılmasının ardından dinleyiciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

KONSER SONRASI ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre Eyüp Yılmaz isimli vatandaşın burnu kırılırken, güvenlik görevlisi Emre Şenel ve diğer izleyici İhsan Yılmaz yaralandı. Yaşanan kavga yargıya taşınırken açılan dava İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kaynak: Sosyal medya