Selda Bağcan konserinde dehşet saçmıştı! Kemik kıran güvenliğe hapis cezası
İstanbul’da 15 Eylül 2018 tarihinde Selda Bağcan konseri sonrasında yaşanan arbede yargıya taşınmıştı. İzleyicilere yönelik şiddet uyguladığı iddia edilen güvenlik görevlisi Emre Şenel hakkında karar çıktı.
İstanbul'da 15 Eylül 2018 tarihinde bir beachte Selda Bağcan konseri düzenlenmişti. Konser sonrası usta sanatçı mekandan ayrılmıştı.. Bağcan'ın ayrılmasının ardından dinleyiciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
KONSER SONRASI ORTALIK KARIŞTI
İddiaya göre Eyüp Yılmaz isimli vatandaşın burnu kırılırken, güvenlik görevlisi Emre Şenel ve diğer izleyici İhsan Yılmaz yaralandı. Yaşanan kavga yargıya taşınırken açılan dava İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
ADLİ TIP RAPORU ESAS ALINDI
SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda güvenlik görevlisi Emre Şenel'i, Eyüp Yılmaz'a yönelik "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
Aynı sanık, İhsan Yılmaz'a yönelik eylemi nedeniyle de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. İhsan Yılmaz ve Eyüp Yılmaz ise güvenlik görevlisine yönelik "basit yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.