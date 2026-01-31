CANLI YAYIN

Savcılık düğmeye bastı! Güllü’nün son anlarına dair kritik detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tüm ihtimalleri değerlendirdi. Bilirkişi raporu ile tanık ifadeleri arasındaki çelişkiler incelenirken, Güllü’nün itilme anında düşme korkusuyla refleks gösterip vücudunu odaya doğru çevirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yer alan tanık beyanları ile teknik raporlar arasındaki çelişkileri gidermek için kapsamlı bir inceleme başlattı.

SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Dosyanın en dikkat çeken noktası ise Güllü'nün düşme anında verdiği yaşam mücadelesi oldu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı.

Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi.

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının, olayın muhtemel oluş şekillerini teknik veriler çerçevesinde değerlendirildiği, kesin ve değişmez hükümler içermediği belirtiliyor.

Buna rağmen raporun yalnızca belirli bölümlerinin esas alınarak yapılan yorumların, kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de bulunduğu hatırlatılıyor.

HAYATA TUTUNMA REFLEKSİ

Tanık Sultan'ın, itilme anında Güllü'nün yüzünün pencereye dönük olduğu yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimi açısından mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Güllü'nün arkasından bacaklarından kavranması sırasında ayaklarının yerden kesilmesiyle düşme korkusu yaşayıp refleks göstererek vücudunu odaya doğru çevirmeye çalışmış olabileceği, bu manevra sırasında pencere kenarına tutunma çabası göstermesinin doğal bir savunma refleksi kapsamında ele alındığı aktarılıyor.

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, hiçbir delilin tek başına belirleyici kabul edilmediği ve nihai değerlendirmenin tüm bulguların birlikte ele alınmasıyla yapılacağı öğrenildi.

