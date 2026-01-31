Savcılık düğmeye bastı! Güllü’nün son anlarına dair kritik detay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yer alan tanık beyanları ile teknik raporlar arasındaki çelişkileri gidermek için kapsamlı bir inceleme başlattı.

SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Dosyanın en dikkat çeken noktası ise Güllü 'nün düşme anında verdiği yaşam mücadelesi oldu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı.

Kaynak: DHA

Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi.