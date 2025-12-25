Savaş başlıyor! Kuruluş Orhan’da iki ordu karşı karşıya

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmesi olan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı.
9.Bölümde Neler Oldu?
MABED ŞÖVALYELERİNE KARŞI BÜYÜK OYUN
Mabed Şövalyeleri'nin kurduğu tuzağı tersine çeviren Orhan Bey esir durumdayken alplerin bölgeye yetişmesiyle dengeleri altüst etti. Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle çılgına dönen Hector, yeni ve daha tehlikeli hamlelerin sinyalini verdi.
İZNİK YOLUNDA PUSU: ASPORÇA BOYUN EĞMEDİ, ORHAN BEY YETİŞTİ
İznik'e gitmekte olan Prenses Asporça, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin pususuyla karşı karşıya kaldı. Teslim olmayı reddeden ve askerleriyle birlikte mücadeleye giren Asporça'ya Orhan Bey ve alpleri yetişti. Orhan Bey'in, "Asporça ve Dafne'yi kollayın, geri kalan herkesi öldürün" emriyle başlayan çatışmada alpler Mabed Şövalyeleri'ni bozguna uğrattı.
FLAVIUS VE FATMA HATUN YÜZLEŞTİ
Flavius ile Fatma Hatun'un karşılaşması bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. Kılıçların ve sözlerin konuştuğu buluşmada Flavius'un "Tüccar değilim, âşık bir adamım" sözleri Fatma Hatun'u şaşkına çevirdi. Ancak Fatma Hatun, Flavius'un kimliğini bu kez de tam olarak öğrenemedi.
DERİN KEDERİN ARDINDAN ORHAN BEY'İN İNTİKAM YEMİNİ
Kutsal Mabed Şövalyelerinin saldırısında Abdullah Bey ve Sungur Bey'in şehadeti Orhan Bey'i derin bir kedere boğdu. Gözyaşlarına hâkim olamayan Orhan Bey, obada yaptığı konuşmada Hector'un adını anan herkesin nefesinin kesileceğini söyleyerek intikam yemini etti.
OSMAN BEY'İN RÜYASI: BURSA'NIN FETHİ
Bölümün en çarpıcı anlarından biri Osman Bey'in gördüğü rüya oldu. Bursa'nın fethini gören Osman Bey, rüyasında musallada kendisini ve başında oğlu Orhan Bey'i gördü. Orhan Bey'in, "Düşünü hakikat kıldık baba, Bursa'yı aldık; seni kaybettik" sözleriyle Osman Bey rüyasından uyandı.
NİLÜFER HATUN, PRENSES ASPORÇA'YI KAFESE GÖNDERDİ
Asporça'nın obaya gelişiyle kadınlar arasındaki tansiyon yükseldi. Nilüfer Hatun'un, Prenses Asporça ve Dafne'yi kafesli çadıra göndermesi üzerine Asporça büyük öfke yaşadı. Nilüfer Hatun, "Esir değilsin ama pek kıymetli misafirsin" sözleri ile son sözü söyleyerek Prenses Asporça'yı kafese gönderdi.
İKİ ORDU KARŞI KARŞIYA: SAVAŞ BAŞLIYOR
Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi. Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Savaşın seyri ve sonrasında neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.
