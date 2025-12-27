Sarıgül cephesinden karşı atak! Ömer Sarıgül’den eşine 10 milyon TL’lik dava

Kaynak: Instagram

Altı yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çiftin davası, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat rakamlarıyla dikkat çekiyor. İddialara göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı boşanma davasında iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talebinde bulundu.