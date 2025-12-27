Sarıgül cephesinden karşı atak! Ömer Sarıgül’den eşine 10 milyon TL’lik dava

Magazin gündemi, CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile iş insanı Ömer Sarıgül arasında yaşanan boşanma sürecini konuşuyor.
Altı yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çiftin davası, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat rakamlarıyla dikkat çekiyor. İddialara göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı boşanma davasında iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talebinde bulundu.
Böylece aylık toplam nafaka isteğinin 3 milyon 300 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Ayrıca Revna Sarıgül'ün, dava kapsamında 1,5 milyar TL tutarında maddi ve manevi tazminat talep ettiği de gündeme gelen iddialar arasında yer aldı.
Tarafların uzlaşamaması üzerine anlaşmalı boşanma girişimi sonuçsuz kalmış, süreç çekişmeli boşanmaya dönmüştü. Bu aşamada Revna Sarıgül'ün avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu karar nedeniyle Ömer Sarıgül'ün bir süre çocuklarıyla görüşemediği de iddialar arasında yer almıştı.
Bu gelişmelerin üzerine Ömer Sarıgül'den eşi Revna Sarıgül'e karşı hamle geldi.
10 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI!
SABAH'ın haberine göre; Ömer Sarıgül de eși Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Sarıgül'ün avukatı Gözde Egemen'in hazırladığı dava dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı.
"SADAKATSİZ DAVRANIŞLAR VE YEME BOZUKLUĞU..."
Bu ayrıntılar arasında, "Revna Sarıgül'ün sadakatsiz şüpheli davranışları var. Diyet takıntısı ve yeme bozukluğu yüzünden çocuklarını da böyle besliyor. Aşırı harcama sorunu ve lüks tüketim bağımlılığı var." ifadeleri dikkat çekti.