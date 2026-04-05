Sağanak ve gök gürültüsü geliyor: İşte il il hafta sonu hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in paylaştığı verilere göre, yurdun büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisinde. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakimken; Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. (Kaynak: AA)

DOĞU ANADOLU İÇİN KRİTİK UYARI: ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!

Haberin en dikkat çekici ve hayati kısmını ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri oluşturuyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine gelen sıcaklık değişimleri ve eğimli arazi yapısı, çığ riskini ciddi boyutlara taşıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sadece çığa karşı değil, aynı zamanda ani kar erimeleri sonucu oluşabilecek su baskınlarına karşı da uyarıyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Şehir hayatını etkileyecek hava tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için tablolar netleşti:

Ankara: Başkentte yağışlar aralıklarla devam ediyor. Sıcaklıkların 16-17 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Nemli ve serin bir hava Ankaralıları bekliyor.

İstanbul: Megakentte pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 16 derece civarında olacak.

İzmir: Ege'nin incisinde hafta sonu sağanak yağışla geçecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği kentte sıcaklık 17-18 derece seviyelerinde.

Türkiye geneli hava durumu (Kaynak: MGM)

GELECEK HAFTANIN ROTASI: YAĞIŞLAR GÜNEYDE KALIYOR

Önümüzdeki haftanın projeksiyonuna bakıldığında, pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Ancak güney kesimlerdeki yağışlı sistemin bir süre daha bölgeyi terk etmeyeceği tahmin ediliyor.

Editörün Notu: Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yolculuk yapacak sürücülerin, ani bastırabilecek karla karışık yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları önem arz ediyor.

5 Nisan Hava Durumu Raporu (Kaynak: MGM)

🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU