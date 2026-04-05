Sağanak ve gök gürültüsü geliyor: İşte il il hafta sonu hava durumu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in paylaştığı verilere göre, yurdun büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisinde. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakimken; Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler devam ediyor.

Pazar günü Trakya bölgesi yağışı geride bırakıp parçalı bulutlu bir havaya uyanırken, ülkenin geri kalanında şemsiyeler kapanmayacak.

DOĞU ANADOLU İÇİN KRİTİK UYARI: ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!

Haberin en dikkat çekici ve hayati kısmını ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri oluşturuyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine gelen sıcaklık değişimleri ve eğimli arazi yapısı, çığ riskini ciddi boyutlara taşıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sadece çığa karşı değil, aynı zamanda ani kar erimeleri sonucu oluşabilecek su baskınlarına karşı da uyarıyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Şehir hayatını etkileyecek hava tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için tablolar netleşti:

  • Ankara: Başkentte yağışlar aralıklarla devam ediyor. Sıcaklıkların 16-17 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Nemli ve serin bir hava Ankaralıları bekliyor.
  • İstanbul: Megakentte pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 16 derece civarında olacak.
  • İzmir: Ege'nin incisinde hafta sonu sağanak yağışla geçecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği kentte sıcaklık 17-18 derece seviyelerinde.

GELECEK HAFTANIN ROTASI: YAĞIŞLAR GÜNEYDE KALIYOR

Önümüzdeki haftanın projeksiyonuna bakıldığında, pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Ancak güney kesimlerdeki yağışlı sistemin bir süre daha bölgeyi terk etmeyeceği tahmin ediliyor.

Editörün Notu: Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yolculuk yapacak sürücülerin, ani bastırabilecek karla karışık yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları önem arz ediyor.

🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

BÖLGEGENEL DURUMİLLERSICAKLIKDETAY
MarmaraÇok bulutlu, yer yer sağanakÇanakkale18°CÇok bulutlu
Edirne19°CÇok bulutlu
İstanbul17°CÇok bulutlu
Kırklareli19°CÇok bulutlu
Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir doğusuAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
EgeÇok bulutlu, genelinde sağanakAfyonkarahisar13°CAralıklı sağanak
İzmir19°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
Manisa18°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
Muğla17°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
AkdenizÇok bulutlu, genelinde sağanakAdana20°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya19°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay18°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
Mersin19°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, sağanakAnkara16°CAralıklı sağanak
Çankırı17°CAralıklı sağanak
Eskişehir16°CAralıklı sağanak
Konya15°CSağanak ve yer yer gök gürültülü
Batı KaradenizParçalı, yer yer sağanakBolu13°CSağanak ve gök gürültülü
Düzce17°CSağanak ve gök gürültülü
Kastamonu14°CSağanak ve gök gürültülü
Zonguldak14°CParçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizParçalı, sağanakAmasya17°CAralıklı sağanak
Artvin12°CAralıklı sağanak
Samsun14°CAralıklı sağanak
Trabzon17°CAralıklı sağanak
Doğu Karadeniz iç kesimler⚠️ Çığ tehlikesi
Doğu AnadoluÇok bulutlu, yağışlıErzurum10°CYağmur, sonra kar
Kars9°CKarla karışık yağmur
Malatya17°CSağanak
Van10°CYağmur, yükseklerde kar
Doğu kesimler⚠️ Çığ tehlikesi
Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, sağanakDiyarbakır17°CÖğleden sonra gök gürültülü
Gaziantep17°CGök gürültülü sağanak
Siirt16°CGök gürültülü sağanak
Şanlıurfa20°CÖğleden sonra sağanak

