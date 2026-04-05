Sağanak ve gök gürültüsü geliyor: İşte il il hafta sonu hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in paylaştığı verilere göre, yurdun büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisinde. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakimken; Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler devam ediyor.
Pazar günü Trakya bölgesi yağışı geride bırakıp parçalı bulutlu bir havaya uyanırken, ülkenin geri kalanında şemsiyeler kapanmayacak.
DOĞU ANADOLU İÇİN KRİTİK UYARI: ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!
Haberin en dikkat çekici ve hayati kısmını ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri oluşturuyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine gelen sıcaklık değişimleri ve eğimli arazi yapısı, çığ riskini ciddi boyutlara taşıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sadece çığa karşı değil, aynı zamanda ani kar erimeleri sonucu oluşabilecek su baskınlarına karşı da uyarıyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Şehir hayatını etkileyecek hava tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için tablolar netleşti:
- Ankara: Başkentte yağışlar aralıklarla devam ediyor. Sıcaklıkların 16-17 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Nemli ve serin bir hava Ankaralıları bekliyor.
- İstanbul: Megakentte pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 16 derece civarında olacak.
- İzmir: Ege'nin incisinde hafta sonu sağanak yağışla geçecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği kentte sıcaklık 17-18 derece seviyelerinde.
GELECEK HAFTANIN ROTASI: YAĞIŞLAR GÜNEYDE KALIYOR
Önümüzdeki haftanın projeksiyonuna bakıldığında, pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Ancak güney kesimlerdeki yağışlı sistemin bir süre daha bölgeyi terk etmeyeceği tahmin ediliyor.
Editörün Notu: Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yolculuk yapacak sürücülerin, ani bastırabilecek karla karışık yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları önem arz ediyor.
🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
|BÖLGE
|GENEL DURUM
|İLLER
|SICAKLIK
|DETAY
|Marmara
|Çok bulutlu, yer yer sağanak
|Çanakkale
|18°C
|Çok bulutlu
|Edirne
|19°C
|Çok bulutlu
|İstanbul
|17°C
|Çok bulutlu
|Kırklareli
|19°C
|Çok bulutlu
|Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir doğusu
|—
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Ege
|Çok bulutlu, genelinde sağanak
|Afyonkarahisar
|13°C
|Aralıklı sağanak
|İzmir
|19°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Manisa
|18°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Muğla
|17°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Akdeniz
|Çok bulutlu, genelinde sağanak
|Adana
|20°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|19°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Hatay
|18°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Mersin
|19°C
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|İç Anadolu
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak
|Ankara
|16°C
|Aralıklı sağanak
|Çankırı
|17°C
|Aralıklı sağanak
|Eskişehir
|16°C
|Aralıklı sağanak
|Konya
|15°C
|Sağanak ve yer yer gök gürültülü
|Batı Karadeniz
|Parçalı, yer yer sağanak
|Bolu
|13°C
|Sağanak ve gök gürültülü
|Düzce
|17°C
|Sağanak ve gök gürültülü
|Kastamonu
|14°C
|Sağanak ve gök gürültülü
|Zonguldak
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı, sağanak
|Amasya
|17°C
|Aralıklı sağanak
|Artvin
|12°C
|Aralıklı sağanak
|Samsun
|14°C
|Aralıklı sağanak
|Trabzon
|17°C
|Aralıklı sağanak
|Doğu Karadeniz iç kesimler
|—
|⚠️ Çığ tehlikesi
|Doğu Anadolu
|Çok bulutlu, yağışlı
|Erzurum
|10°C
|Yağmur, sonra kar
|Kars
|9°C
|Karla karışık yağmur
|Malatya
|17°C
|Sağanak
|Van
|10°C
|Yağmur, yükseklerde kar
|Doğu kesimler
|—
|⚠️ Çığ tehlikesi
|Güneydoğu Anadolu
|Çok bulutlu, sağanak
|Diyarbakır
|17°C
|Öğleden sonra gök gürültülü
|Gaziantep
|17°C
|Gök gürültülü sağanak
|Siirt
|16°C
|Gök gürültülü sağanak
|Şanlıurfa
|20°C
|Öğleden sonra sağanak