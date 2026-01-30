Saadet Gürses'e yardım eli! "Hakkınızı helal edin" demişti

Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde rol alan ve "İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu", "Dokunmayın Şabanıma" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Saadet Gürses sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini üzmüştü. Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki oyuncunun, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilmişti.

Kaynak: Instagram

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Maddi zorluklar yaşadığını belirten usta isim, yayımladığı videoda; ''Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullanmıştı.