Saadet Gürses'e yardım eli! "Hakkınızı helal edin" demişti
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Saadet Gürses’in maddi zorluklar içinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan video paylaşan Gürses'e yardım eli uzatıldı.
Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde rol alan ve "İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu", "Dokunmayın Şabanıma" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Saadet Gürses sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini üzmüştü. Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki oyuncunun, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilmişti.
''HAKKINIZI HELAL EDİN''
Maddi zorluklar yaşadığını belirten usta isim, yayımladığı videoda; ''Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullanmıştı.
USTA OYUNCU İÇİN HEREKETE GEÇİLDİ
Film-San Vakfı, maddi zorluklar içinde yaşadığını belirten 64 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses için harekete geçti.
Vakıf tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada; ''Değerli sanatçı Saadet Gürses için gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur. Destek olmak için arayan soran herkese teşekkür ederiz'' ifadelerine yer verildi.