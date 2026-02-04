Reytingin A.B.İ.'si yine zirvede! Yeni bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi
ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., dün akşam 4'üncü bölümüyle ekranlara geldi! Dizi, bu hafta da reyting listelerini altüst etti.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi atv ekranlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
A.B.İ. YİNE ZİRVEDE!
Dün yayınlanan bölümüyle nefesleri kesen dizi, tüm reyting gruplarında birinci sıraya yerleşti.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst etti. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşıldı.
KARANLIK YAPI AİLEYİ DERİNDEN SARDI
Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark etti.
DOĞAN'IN YANINDA KALMAYA KARARLI
Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak, hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıydı.
ŞANTAJ KARTI ÇIKTI
Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıktı.
Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirdi.
Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıktı.