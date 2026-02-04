Reytingin A.B.İ.'si yine zirvede! Yeni bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi atv ekranlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

A.B.İ. YİNE ZİRVEDE!

Dün yayınlanan bölümüyle nefesleri kesen dizi, tüm reyting gruplarında birinci sıraya yerleşti.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst etti. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşıldı.

Kaynak: ATV

KARANLIK YAPI AİLEYİ DERİNDEN SARDI

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark etti.

DOĞAN'IN YANINDA KALMAYA KARARLI

Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak, hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıydı.