PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye genelinde yüzlerce şubesiyle hizmet veren PTT, posta ve kargo işlemleri için en çok tercih edilen kurumların başında geliyor. Vatandaşlar ise PTT’nin hafta içi açılış-kapanış saatlerini ve cumartesi günleri hizmet verip vermediğini merak ediyor.

PTT Kargo PTT Ne Zaman Açılıyor, Ne Zaman Kapanıyor? PTT şubeleri genel olarak hafta içi 08.30'da açılıyor ve 17.00'a kadar hizmet veriyor. Bazı bölgelerde ise kapanış saati 17:30'a kadar uzayabiliyor. Öte yandan PTT şubeleri 12.30'dan 13.30'a kadar öğle arasında oluyor. Bu saat aralıklarında da hizmet vermiyor.