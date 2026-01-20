CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Pınar Altuğ Bebek’teki dairesini sattı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, daha önce satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği Bebek’teki lüks dairesini sonunda rekor bedelle elden çıkardı.

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, bu kez oyunculuğu ya da özel hayatıyla değil, gayrimenkul hamlesiyle magazin gündemine oturdu.

KİRAYA VERMİŞTİ

Ünlü isim, İstanbul'un en gözde semtlerinden Bebek'teki lüks dairesine veda etti. Altuğ'un panoramik deniz manzaralı evini daha önce de satışa çıkardığı, ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği iddia edilmişti.

REKOR BEDELLE SATIŞ

Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan apartman dairesi, bu kez el değiştirdi. Gazete Magazin'in haberine göre Pınar Altuğ, dairesini 2,5 milyon dolara sattı. Bugünkü kurla satış bedeli yaklaşık 108 milyon lirayı buldu.

Ünlü oyuncunun yeni adresi ve bundan sonraki gayrimenkul planları ise şimdiden merak konusu oldu.

