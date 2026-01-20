Pınar Altuğ Bebek’teki dairesini sattı! İşte dudak uçuklatan rakam...

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, bu kez oyunculuğu ya da özel hayatıyla değil, gayrimenkul hamlesiyle magazin gündemine oturdu.

Ünlü isim, İstanbul'un en gözde semtlerinden Bebek 'teki lüks dairesine veda etti. Altuğ'un panoramik deniz manzaralı evini daha önce de satışa çıkardığı, ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği iddia edilmişti.

REKOR BEDELLE SATIŞ

Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan apartman dairesi, bu kez el değiştirdi. Gazete Magazin'in haberine göre Pınar Altuğ, dairesini 2,5 milyon dolara sattı. Bugünkü kurla satış bedeli yaklaşık 108 milyon lirayı buldu.

Kaynak: Instagram

Ünlü oyuncunun yeni adresi ve bundan sonraki gayrimenkul planları ise şimdiden merak konusu oldu.