Paskalya Bayramında neden yumurta toplanır, anlamı nedir? Kökeni ve anlamı

Paskalya’da yumurta toplama ve boyama geleneği, bir eğlence olmanın ötesinde binlerce yıllık bir sembolün devamı olarak görülür. Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın yeniden dirilişine dayanır. Peki Paskalya Bayramı ne zaman kutlanıyor? İşte tarihi, anlamı ve kökeni…

Paskalya'da yumurta toplama geleneği, yaşamın yeniden doğuşunu simgeler ve Hristiyan inancında Hz. İsa'nın dirilişiyle ilişkilidir. Bu gelenek yalnızca dini bir anlam taşımıyor, tarih boyunca farklı medeniyetlerde baharın gelişiyle ilişkilendirilen ortak bir sembolün yansıması olarak görülüyor.

Dolunay ve ekinoks hesaplamalarına göre belirlenen Paskalya tarihi, her yıl farklı günlere denk gelir. (A Haber)

PASKALYA TARİHİ HER YIL DEĞİŞİYOR

Southern Living'e göre; Paskalya sabit bir tarihe bağlı değildir, ay takvimi esas alınır. İlkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen ilk Pazar günü Paskalya olarak kabul edilir. Bu sistem, bayramın her yıl farklı tarihlere denk gelmesine neden olur. Bu yıl ise Paskalya Bayramı 5 Nisan'da kutlanacak.

Süslenmiş yumurtalar, tarih boyunca birçok medeniyette yeniden doğuşun sembolü olarak kullanıldı. (A Haber)

YUMURTA GELENEĞİNİN KÖKENİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Yumurta süsleme geleneği, Hristiyanlıktan çok daha eskiye dayanır. Smithsonian Magazine göre, arkeolojik bulgular, Afrika'da ve Orta Doğu'da binlerce yıl önce süslenmiş devekuşu yumurtalarının kullanıldığını gösterir. Eski Persler, Nevruz döneminde yumurtaları boyayıp baharın başlangıcını kutlardı. Asurlular ve Fenikeliler ise yumurtaları sanatsal motiflerle süslerdi.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın dirilişini simgeler. Kabuğun kırılması yeni yaşamın başlangıcını temsil ederken, kırmızı renk fedakarlık ve inançla ilişkilendirilir. (A Haber)

HRİSTİYANLIKTA YUMURTA NEYİ TEMSİL EDİYOR

Hristiyan geleneğinde yumurta, Hz. İsa'nın dirilişinin sembolüdür. Kabuktan çıkan yeni yaşam, mezardan dirilişi temsil eder. Kırmızıya boyanan yumurtalar ise Hz. İsa'nın çarmıhta döktüğü kanı simgeler. Bu nedenle özellikle Doğu Hristiyanlığında kırmızı yumurta geleneği sürdürülür.

Yumurta avı, çocukların aktif katılımıyla geleneklerin aktarılmasını sağlar. (A Haber)